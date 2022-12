La bella e la bestia/ Su Rai 1 il film con Emma Watson

La bella e la bestia, film di Rai 1 diretto da Bill Condon

La bella e la bestia va in onda oggi, 26 dicembre, a partire dalle ore 21.15 su Rai 1. Si tratta di un film drammatico e sentimentale prodotto negli USA nel 2017 da David Hoberman e diretto da Bill Condon. Tra gli interpreti selezionati per il cast sono da citare Emma Watson, nel ruolo di protagonista, Luke Evans, Kevin Kline e Dan Stevens.

Nell’edizione cinematografica del 2017 de La bella e la bestia, non sono presenti particolari inesattezze dal punto di vista realizzativo, se non piccole eccezioni. Nella scena in cui la protagonista si accinge ad insegnare la lettura ad una piccola bambina, molti hanno notato come l’oggetto fosse in inglese nonostante il contesto territoriale fosse appunto la Francia.

La bella e la bestia, la trama del film

Le vicende narrate in La bella e la bestia si articolano temporalmente verso la fine del diciottesimo secolo, con al centro un castello avvolto dal mistero e situato in prossimità di un piccolo villaggio francese. La leggenda narra di un principe troppo ambizioso oltre che egoista e scontroso.

Il suo modo di essere risultava poco edificante e un giorno viene messo alla prova da una fata per dimostrare quanto fosse degno di occupare il ruolo di principe. Una fata, tramutatasi in vecchia signora, finge di chiedere ospitalità ma viene bruscamente scacciata dalla ricca dimora dell’uomo.

Come conseguenza, il regale viene tramutato in una bestia inguardabile, simbolo del suo animo contrario alla generosità e all’empatia. L’unico modo per spezzare l’incantesimo sarà quello di aprire il suo cuore ad una donna, imparare a trattarla e ad amarla nel segno del rispetto e della lealtà. Chiaramente, il sentimento dovrà essere ricambiato al fine di rompere la magia negativa con la quale era stato colpito. Diversi anni dopo, lontani da quell’evento, una dolce donzella originaria del villaggio potrebbe avere un ruolo cruciale nella vita della bestia. Da tempo alle prese con un invadente cacciatore di nome Gaston, la giovane rifiuterà in tutti i modi il suo corteggiamento proprio per il carattere troppo altezzoso.

Quest’ultimo si vendicherà ai danni del padre costringendolo a rifugiarsi presso la foresta arrivando inconsapevolmente proprio presso il castello.

La ragazza si mette subito sulle tracce del genitore e sarà proprio in quell’occasione che entrerà in contatto con il principe, sotto forma di bestia. La creatura sente subito qualcosa di strano nei suoi confronti; lei stessa dopo i timori iniziali comincia a provare uno strano sentimento verso quello che sembrava un mostro. Finalmente il cuore del principe si apre e la ragazza potrebbe realmente essere la strada verso il ritorno alla normalità. A guastare la situazione entra ancora in gioco Gaston che cerca in tutti i modi di uccidere la bestia. Al termine di uno scontro fatale, entrambi sembrano perdere la vita ma il finale sarà inaspettato per la gioia della dolce protagonista.

