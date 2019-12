LA BELLA E LA BESTIA, RAI 1/ Streaming video del film con Emma Watson

La Bella e la Bestia si merita 3 stellette su 5 su MyMovies. La recensione a cura di Marianna Cappi ci spiega: “Il film di Bill Condon arriva evidentemente sull’ondata degli altri remake in live action dei classici Walt Disney. Questo però sceglie una strada differente rispetto alla revisione di Cenerentola firmata da Kenneth Branagh. Il film non reinventa quasi nulla e dove lo fa non opera modifiche particolarmente incisive. Sembra piuttosto obbedire a qualche legge hollywoodiana o morale che ha poco a che fare col materiale creativo”. Ci troviamo di fronte a una pellicola intensa e piena di colpi di scena interessanti con protagonisti di assoluto livello e un’atmosfera che ricorda moltissimo il classico della Disney. La Bella e la Bestia va in onda in prima serata, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming, grazie a RaiPlay, cliccando qui. (Agg. di Matteo Fantozzi)

EMMA WATSON NEL CAST

La programmazione televisiva di Rai 1 prevede per la prima serata di questo mercoledì 25 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:25 la messa in onda del film di genere fantastico drammatico La Bella e la Bestia. Si tratta di una pellicola realizzata nell’anno 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Walt Disney Pictures, il cui soggetto evidentemente tratto dalla celebre fiaba e film d’animazione del 1991 scritto da Linda Woolverton e Jeanne- Marie Leprince de Beaumont. La regia è stata affidata a Bill Condon e la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Evan Spiliotopoulos. Il montaggio porta la firma di Virginia Katz, le musiche della colonna sonora state composte da Alan Menken ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Jacqueline Durran. Nel cast figurano tra gli altri Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gald, Ewan McGregor e Stanley Tucci.

LA BELLA E LA BESTIA, LA TRAMA

Ci troviamo in Francia, in una piccola città della regione dell’Alsazia, dove un potente principe all’interno del suo castello porta avanti una politica particolarmente aggressiva nella quale viene indicato come un superbo dittatore pronto a far valere la propria legge e soprattutto imporre al popolo una tassazione eccessivamente alta che non permette di vivere al meglio. Un giorno nella sua sontuosa dimora arriva una vecchia signora, una sorta di mendicante, che richiede aiuto per sé e per la propria famiglia. Tuttavia il nobile essendo particolarmente duro di cuore scaccia via la donna la quale getta i suoi vestiti a terra mostrandosi per quella che è in realtà, ossia una potente maga venuta per constatare di persona il carattere e l’animo del Nobile. A questo punto la maga punisce il nobile per la sua spregiudicatezza trasformandolo in una orribile bestia e confinandolo nel suo palazzo, che peraltro verrà per sempre isolato dal resto della comunità in una sorta di perenne inverno. Tuttavia, la maga si dimostrerà più magnanima dello stesso nobile, al quale lascerà una rosa facendo presente che qualora lui riuscisse ad amare e soprattutto a farsi amare da una persona prima che l’ultimo petalo della stessa rosa sia caduto a terra, allora il sortilegio si spezzerà per sempre. Circa 10 anni più tardi dalla vicenda, nella piccola cittadina dell’Alsazia vive una giovane bella ragazza di nome Belle figlia di un artista del luogo. Suo malgrado la giovane ragazza avrà a che fare con la Bestia ed in particolar modo verrà rinchiusa nel suo castello per via di un impegno preso da suo padre nei confronti dello stesso mostro. Con il passare dei giorni, tra i due nascerà un incredibile e inaspettato sentimento d’amore condiviso, che porterà finalmente a spezzare il sortilegio e soprattutto cambierà per sempre il cuore e il modo di fare del nobile, che si dimostrerà estremamente magnanimo verso il suo popolo.

IL TRAILER DEL FILM





