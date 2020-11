La Bella e la Bestia/ Video, su Italia 1 il film con Vincent Cassel (28 novembre)

La Bella e la Bestia vain onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 28 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 Grazie ad una co-produzione tra Francia e Germania che ha visto impegnate diverse case cinematografiche tra cui Pathè e Studio Babelsberg. La regia porta la firma di Christophe Gans, il soggetto è tratto dall’omonima fiaba mentre la sceneggiatura è stata rivista e data dallo stesso regista in collaborazione con Sandra Vo-Anh. Le musiche della colonna sonora sono state ideate da Pierre Adenot, i costumi di scena sono stati disegnati da Pierre-Yves Gayraud e nel cast figurano Lea Seydoux, Vincent Cassel, Eduardo Noriega, Andrè Dussollier, Yvonne Catterfield e Audrey Lamy.

La Bella e la Bestia, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La Bella e la Bestia. In una piccola cittadina un ricco mercante sta portando avanti le proprie attività con estrema oculatezza permettendo così a tutta la sua famiglia di poter vivere in agiatezza. Tuttavia un drammatico giorno il destino gli si rivolta contro ed in particolare perde tutto quello che ha in mare. Insieme alle sue ricchezze il mare inghiottisce anche i suoi sei figli. Distrutto dal dolore e per il momento incapace di poter ripartire con entusiasmo e con grande passione, l’uomo decide di lasciare la sua vecchia casa e di andare a vivere in campagna anche per nascondere agli occhi della comunità la sua disavventura.

Un giorno tuttavia tutto sembra nuovamente sorridere alla sua famiglia o perlomeno a quella rimasta ed in particolare il mercante decide di esaudire il desiderio delle sue tre figlie rimaste vive. Mentre le due figlie più grandi decidono di chiedere al papà i capi di abbigliamento e abiti nuovi che non hanno potuto acquistare negli ultimi anni per via delle ristrettezze economiche, quella più piccola il cui nome è Belle decide di volere soltanto una rosa.

Una scelta abbastanza incomprensibile agli occhi delle sorelle, ma che tuttavia riassume alla perfezione quello che è l’animo e il modo di fare della ragazzina. Purtroppo qualche giorno più tardi il mercante diventa vittima di una tenebrosa bestia che si trova nella campagna dove vivono e che per lasciarlo andare richiede una vita per una rosa. In pratica il mercante aveva deciso di raccogliere quella rosa particolarmente bella per donarla alla figlia non potendo immaginare che una terribile bestia lo stesse osservando.

A questo punto l’unico modo per salvare il mercante è quello di dare una vita in cambio alla bestia, la giovane e candida Belle si fa avanti per salvare il padre. La ragazza va a vivere nel suo castello ed incredibilmente non viene uccisa ma deve soltanto condividere con la bestia la quotidianità. Per lei è come se fosse una prigione dorata e soprattutto durante le interminabili ore trascorse nel passare da una stanza all’altra si rende conto che dietro quella bestia dall’aspetto terribile si cela un uomo dal cuore d’oro che purtroppo è stato vittima di un sortilegio malefico. Grazie all’amore che la giovane donna saprà stimolare nella bestia sarà possibile salvarla permettendogli di assumere nuovamente il suo vecchio aspetto.

Video, il trailer del film “La Bella e la Bestia”





