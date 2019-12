La Bella e la Bestia/ Video, su Italia Uno il film con Léa Seydoux

La programmazione televisiva di Italia1 prevede per questo sabato 7 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film di genere fantastico sentimentale “La Bella e la Bestia“. Si tratta di una produzione francese realizzata nel 2013, adattamento cinematografico della celebre fiaba omonima con la sceneggiatura rivista da Christophe Gans e Sandra Vo-Anh. La regia è stata curata dallo stesso Christophe Gans, con il ruolo di direttore della fotografia assegnato a Christophe Beaucarne. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Pierre Adenot mentre la scenografia è stata curata da Thierry Flamand. Nel cast sono presenti tra gli altri Léa Seydoux, l’incantevole “Belle”, Vincent Cassel, interprete de “La Bestia”, André Dussollier, nei panni del “Padre” di Belle, e Eduardo Noriega, nel film come “Perducas”. La pellicola, distribuita nelle sale cinematografiche francesi – anche in 3D – a partire dal 13 febbraio 2014, in Italia è arrivata quasi due settimane dopo, il 27 febbraio, dopo la presentazione del film il 13 febbraio al Festival internazionale del cinema di Berlino.

La Bella e la Bestia, la trama del film

Le vicende fanno riferimento ad un ricco mercante, andato in rovina dopo la perdita di tutte le sue ricchezze in mare, a causa di un brutto incidente durante una traversata. L’uomo, padre di sei figli, di cui tre femmine, decide di trasferirsi in campagna per rimediare alle sue disavventure. Costretto a vendere la sua bella abitazione, si trasferisce con tutta la sua famiglia in una vecchia casa rurale, in precedenza dei suoi genitori. Tuttavia, con un colpo di fortuna, un giorno riesce a chiudere un buon affare e, ritrovato il buonumore, decide di festeggiare degnamente promettendo ad ognuna delle sue figlie un dono. Mentre le prime due figlie indirizzano l’attenzione verso abiti e profumi, la figlia più piccola, di nome Belle, chiede al proprio genitore una rosa. L’uomo si mette alla ricerca del fiore, ma finisce per arrivare nei pressi di un’oscura residenza. Qui il mercante si imbatte in una bestia tenebrosa, che gli tende un tranello, chiedendogli “Una vita per una rosa”. Belle, tormentata dai sensi di colpa e dalla volontà di salvare suo padre, si offre come volontaria per vivere insieme alla “Bestia” nel suo oscuro castello, in cambio della libertà del suo papà. La Bestia accetta e la giovane ragazza avrà modo così di conoscere non solo l’incredibile fortezza in cui è rinchiusa, e tutti i suoi segreti, ma anche il suo carceriere. Con il tempo Belle scopre che in realtà quell’apparente “Bestia”, una volta era stato un uomo felice, che purtroppo è caduto in disgrazia per via di un terribile sortilegio. Poco alla vostra tra Belle e la Bestia si instaurerà un bellissimo rapporto…Che ben presto diventerà amore. Un amore così forte che riuscirà a rompere quel sortilegio, permettendo a Belle di ritrovare la sua libertà e alla Bestia, ritornato nella sua bellissima immagine di “Principe”, la sua felicità. E vissero così felici e contenti…

