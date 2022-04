La Boheme trama, significato, diretta streaming opera Puccini/ L’amore vince su tutto

Le Boheme streaming: dove seguire live l’opera

Stasera, venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda La Bohème di Giacomo Puccini, diretta da Michele Mariotti, direttore musicale della Fondazione capitolina. La diretta streaming si potrà seguire in onda su Rai Play. La regia dell’opera è invece di Mario Martone. Il progetto cinematografico è nato nel corso della pandemia ed è stato prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma e da Rai Cultura.

Dopo aver portato in tv Il barbiere di Siviglia e La traviata, Mario Martone prosegue con l’Opera di Roma con La Boheme, opera di Puccini che interpreta un linguaggio radicalmente innovativo per avvicinare il pubblico. L’introduzione del capolavoro è di Corrado Augias.

La Boheme, le versioni nella storia dell’opera di Giacomo Puccini…

Definire “La Boheme” uno dei capolavori di Giacomo Puccini non è certamente eccessivo, anzi ancora adesso è una delle opere più apprezzate del compositore, che sembra essere ancora attualissima nonostante il trascorrere del tempo. Non è certamente casuale che siano numerose le versioni realizzate per il teatro e per il cinema, a conferma di come l’opera continui a catturare l’interesse di un pubblico senza età.

Una delle ultime versioni è stata realizzata in collaborazione tra il Teatro dell’Opera di Roma e Rai Cultura, con la regia di Mario Martone, che aveva curato anche “La Traviata” e “Il barbiere di Siviglia“. “Ho voluto raccontare la vita dei personaggi di Boheme come un film della nouvelle vague – sono state le parole del regista -. Giovinezza, amicizia, sogni, ribellione, tradimenti e amore. Ed è incredibile quanta energia possa sprigionare ancora oggi un’opera scritta più di 120 anni fa”.

Trama La Boheme: di cosa parla l’opera di Giacomo Puccini

“La Boheme” è stata ambientata da Giacomo Puccini alla vigilia di Natale del 1830 a Parigi. Qui in una soffitta vivono due giovani artisti, il pittore Marcello e il poeta Rodolfo. Il primo sembra essere interessato a stare soprattutto con gli amici, mentre l’altro ha la possibilità di conoscere a casa sua una bella vicina di casa, Mimì. Stare a stretto contatto porta alla nascita di una storia d’amore tra Rodolfo e Mimì. mentre Marcello finisce per riallacciare i rapporti con una persona che fa parte del suo passato, Musetta.

La soffitta diventa così il luogo di ritrovo per entrambe le coppie. La convivenza si rivela però tutt’altro che semplice e porta a scontri tra Marcello e Musetta. Mimì, invece, si ritrova a dover affrontare un grave problema di salute nel momento in cui le viene diagnosticata la tisi, una malattia diffusa all’epoca. Ben presto i quattro riusciranno a mettere da parte i dissapori, ma questo non permetterà a Mimì di salvarsi, che lascerà gli altri nello sconforto dopo la sua morte.











