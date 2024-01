LA BRIANZA CAMBIA CLIMA/ Le sinergie che aiutano persone e città ad affrontare la crisi climatica

La crisi climatica è una realtà che non possiamo più ignorare o sottovalutare: i suoi impatti non colpiscono solo luoghi distanti, ma modificano la nostra quotidianità.

Gli eventi metereologici estremi di luglio e gli allagamenti di novembre 2023 ci ricordano la fragilità del territorio della Brianza Ovest di fronte agli effetti locali del cambiamento climatico: le azioni di mitigazione e adattamento sono sempre più urgenti, ma altrettanto importante è una nuova consapevolezza nella gestione e nella comunicazione del rischio, che preveda la partecipazione attiva dei cittadini.

Persone e città devono affrontare la crisi climatica con consapevolezza e decisione, per costruire oggi le comunità e i sistemi urbani di domani.

Per questo Agenzia InnovA21 e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in collaborazione con Fondazione Cariplo, organizzano l’incontro “Persone e Città affrontano la crisi climatica” nell’ambito del progetto La Brianza Cambia Clima.

«Le città e gli enti locali sono i primi soggetti a doversi fare carico delle sfide imposte dal cambiamento climatico, a maggior ragione in un contesto come quello attuale connotato da un aumento, in frequenza e in forza, degli eventi meteorologici estremi», spiega Matteo Fumagalli, Presidente di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. «Come Fondazione Lombardia per l’Ambiente, siamo focalizzati sul supportare tutte queste realtà in una logica di creazione di sinergie tanto sul piano delle risorse quanto su quello degli strumenti. La Brianza Cambia Clima rappresenta l’esempio perfetto di collaborazione tra istituzioni, enti e comuni per dirigere strutturare politiche sempre più efficaci sul territorio in tema di cambiamento climatico. Non solo, anche per coinvolgere la cittadinanza rendendola consapevole degli sforzi e dell’impegno in questa direzione».

L’appuntamento è per il 26 gennaio, a partire dalle 10.00, presso la sala polifunzionale del Bosco delle Querce di Seveso e Meda in via Ada Negri 1 a Seveso.

Per la FLA interverrà il Direttore Fabrizio Piccarolo, con il compito di aprire i lavori insieme a Marzio Marzorati, Presidente Agenzia InnovA21, e Alessia Borroni, Sindaco di Seveso.

La Brianza Cambia Clima è un progetto che intende rafforzare la capacità di risposta di una rete di enti locali della Brianza ovest agli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso azioni innovative, concrete, multidisciplinari e sovracomunali. Promosso nell’ambito della Call for ideas “Strategia Clima” (2020) di Fondazione Cariplo, il progetto vede la partecipazione di comune ed enti regionali.

