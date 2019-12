La Caccia Monteperdido 2 ci sarà?/ Televisión Española conferma la seconda stagione

La Caccia Monteperdido 2 si farà oppure no?

In attesa di scoprire cosa succederà a La Caccia Monteperdido durante la quarta puntata finale in onda domenica 1 dicembre 2019 su Canale 5, in tantissimi si stanno chiedendo se ci sarà o meno una seconda stagione. Buone notizie per i fan del trhiller psicologico spagnolo ispirato al bestseller di Agustín Martínez che si prepara a tornare il prossimo anno in video con una seconda imperdibile stagione. A rivelarlo in anteprima assoluta è Televisión Española, emittente iberica che già la scorsa estate aveva confermato la realizzazione di una seconda stagione. Tutti gli amanti delle serie potranno così tirare un sospiro di sollievo visto che i due agenti di polizia interpretati da Megan Montaner e Alain Hernández saranno protagonisti di nuovi misteri da risolvere. La prima stagione, legata alla scomparsa di Ana e Lucia, ha appassionato i telespettatori registrando ottimi ascolti.

La Caccia Monteperdido fa boom di ascolti in Spagna

Il successo in terra iberica ha spinto la casa di produzione a confermare la realizzazione di una seconda stagione de La Caccia Monteperdido, la serie di genere thriller che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo dell’amatissima Megan Montaner, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Pepa ne Il Segreto. La fiction in Spagna, infatti, ha registrato ottimi ascolti sul canale TVE con una media del 14% di share e circa 2 milioni e 100 mila spettatori a episodio. Nonostante inizialmente la serie fosse stata pensata come un unicum, gli ascolti importanti in Spagna e nel resto d’Europa hanno spinto gli organizzatori a mettere in cantiere anche una seconda stagione. In Italia le cose sono andate proprio come in terra iberico, visto che la serie ha fatto uno share del 9% perdendo contro la concorrenza. Numeri comunque importanti che potrebbero spingere Mediaset ad acquistare gli episodi della nuovissima stagione che, ricordiamo, arriverà in video non prima del 2020.

