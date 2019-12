LA CACCIA MONTEPERDIDO/ Anticipazioni 1 dicembre: Lucia è ancora viva? (finale)

LA CACCIA MONTEPERDIDO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 1 dicembre 2019, Canale 5 trasmetterà l’ultimo episodio de La caccia – Monteperdido, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “La cerva bianca“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Sara (Megan Montaner) è disperata e sola, ma cerca comunque di capire perchè Bain (Francis Lorenzo) sia stato ucciso. Decide quindi di fare visita a Elisa (Aria Bedmar) che si trova ancora in ospedale e nota che Maria (Charo Sanchez) cerca di dirle qualcosa. Un particolare che la spinge a tornare nel tunnel, dove trova una maglietta che Ana riconosce come quella di Lucia (Ester Exposito). Nel frattempo, Montse (Mar Sodupe) conferma a Nicolas (Jordi Sanchez) di essere incinta e di non averne ancora parlato con il marito. Sara invece chiede ad Ana di ritornare nel rifugio per farle rivivere certi ricordi: ha intuito che in realtà siano due i rapitori conosciuti nel corso di quegli anni. Ana conferma tutto ricordando l’episodio del serpente. I rapitori si mettono invece in contatto con Joaquin e gli lasciano una bambola in un posto pubblico, la stessa descritta da Ana in passato. I genitori però non vogliono prestargli i soldi per pagare il riscatto. Rabbioso, scopre che la moglie aspetta un bambino per caso e l’accusa di voler cancellare il ricordo di Lucia. Raquel intanto comunica a Ismael di voler restare con Alvaro (Pablo Derqui). L’artigiano decide di sfogarsi con l’alcool e va a caccia nei boschi, nel momento stesso in cui Sara e Gamero trovano una baita nella foresta in cui ci sono tracce di Lucia. La Campos è costretta a rivelare un pezzetto del proprio passato: sa che la ragazza non può fuggire perchè si sente comunque prigioniera, esattamente come le è accaduto anni prima, dopo essere scappata di casa e aver scoperto che i genitori non la stavano cercando.

Quando Concha si rivela essere il contatto dei rapitori, la donna riferisce di aver ricevuto la bambola da Nicolas, che finisce quindi al centro dei sospetti. Mentre Ismael cade in una trappola e viene salvato dal padre di Joaquim, il medico viene accusato di aver rapito le due ragazze per via di alcuni indumenti di Montse ritrovati in casa sua. Nicolas però rivela di essere sempre stato innamorato, mai ricambiato, della madre di Lucia. Una volta liberato, Joaquim lo raggiunge e lo picchia a sangue. Dopo aver trascorso una notte con Gamero, Sara scopre che è stato lui a nascondere la relazione che Bain cercava disperatamente. Decide di troncare ogni rapporto, ma il fratello di Victor le svela che è Serna (Ramon Quesada) a ricattarlo per via di un episodio accaduto anni prima. Indagando su questa pista, Sara scopre che nell’hotel di Serna venivano fatti anche dei filmati spinti con delle minorenni e che era Ismael a gestire le riprese. L’uomo viene arrestato poco dopo mentre cerca di recuperare il suo rapporto con Raquel.

LA CACCIA MONTEPERDIDO ANTICIPAZIONI 1 DICEMBRE 2019

EPISODIO 4, “LA CERVA BIANCA” – In un crescendo di colpi di scena, Sara inizia a torchiare Ismael perchè ammetta di essere uno dei due rapitori delle ragazze. L’artigiano dichiara tuttavia la propria innocenza, anche se ammette di aver fatto vedere quei video in passato ad alcuni clienti fissi dell’hotel di Serna. Anche quest’ultimo finisce nel mirino della Campos, sempre più decisa ad acciuffare il colpevole. Alvaro e Raquel invece vivono un nuovo incubo quando Ana riesce ad aggirare la protezione della Guardia Civil e fugge in cerca di Lucia. Con una serie di ricordi del passato, scopriamo tutti i dettagli più importanti della prigionia delle due amiche. Dal momento della cattura fino ai primi momenti di paura. L’aiuto di Lucia, che cercava di far sorridere Ana in ogni modo e a come la ragazza invece avesse costante timore che Silban la uccidesse da un momento all’altro. Dopo essere stata rintracciata da Quim, la ragazza ritornerà fra le braccia dei genitori, ma solo per pochi istanti: una nuova tragedia spingerà Sara verso il limite, ma anche ad un passo dalla cattura del colpevole e dal ritrovare Lucia.



