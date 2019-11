LA CACCIA – MONTEPERDIDO/ Anticipazioni 17 novembre: un lutto in arrivo per Sara?

LA CACCIA – MONTEPERDIDO, DOVE SIAMO RIMASTI

Canale 5 trasmetterà una nuova puntata de La caccia – Monteperdido nella sua prima serata di oggi, domenica 17 novembre 2019. Sarà la seconda, dal titolo “La tempesta“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ana Montrell (Daniela Rubio) e Lucia Castán (Irene Jiménez) scompaiono nel nulla dopo l’uscita da scuola: cinque anni più tardi, la popolazione di Monteperdido non ha ancora perso le speranze di ritrovare le due undicenni. Finalmente la svolta: un passante trova un’auto incidentata e al suo fianco una ragazza priva di sensi. Ci vorrà poco perchè gli agenti Campos (Megan Montaner) e Bain (Francis Lorenzo) arrivino da Madrid per appurare che si tratta di Ana. La madre verrà avvisata subito, mentre del padre Alfredo sembra non esserci alcuna traccia. La ragazza poi è in stato di incoscienza e non può essere d’aiuto, ma Sara Campos ha intenzione di scoprire comunque la verità su quanto le è accaduto. Un’idea che hanno anche i genitori di Lucia, che si precipiteranno in ospedale nella speranza di sapere che fine abbia fatto la figlia. Per Sara invece è più importante scoprire l’identità dell’uomo che si trovava alla guida dell’auto in cui è rimasta ferita Ana. Decisa a scoprire di più, ritornerà sulla scena del crimine e finirà per sparare al cane di Victor (Alain Hernández), il Comandante del paesino che la sta aiutando, seppur malvolentieri, con il caso. Grazie ad uno scontrino, Sara scopre poi che lo sconosciuto si chiama Simon e che in passato ha avuto dei problemi con la legge perchè sospettato di pedofilia. Scopre inoltre che era solito far perdere le proprie tracce: la moglie Pilar (Palmira Ferrer) non ha mai saputo niente. A causa della fuga di notizie su Simon, la donna viene messa sotto pressione e alla fine si uccide, proprio quando la Campos intuisce che in realtà suo marito era innocente. Risvegliata, Ana ha infatti rivelato che Simon in realtà l’ha salvata, dopo averla trovata nel posto in cui è stata tenuta nascosta dal suo rapitore. Non può però dire nulla sul suo aguzzino, visto che ha sempre indossato un casco in sua presenza. Nonostante le preziose informazioni, Bain sosetta che Ana non stia dicendo tutta la verità. Chiede infatti ai medici che l’hanno in cura se sia ancora vergine, ricevendo conferma della violenza subita. Data la sua reticenza, Bain si convince che stia proteggendo qualcuno che conosce, magari proprio il padre Alvaro, che da quattro anni vive in montagna senza avere contatti con nessuno. I due agenti confermano inoltre che l’alibi fornito alla scomparsa di Ana è falso: quando nella sua baita viene trovato un casco simile a quello descritto dalla figlia, l’uomo viene arrestato.

LA CACCIA – MONTEPERDIDO, ANTICIPAZIONI DEL 17 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 2, “LA TEMPESTA” – Sara decide di portare Ana nel posto in cui è stata tenuta prigioniera, dove fra le macerie dovute alle fiamme è stato ritrovato anche un ciondolo particolare. La ragazza ripercorre così quello che è successo il giorno del rapimento: dopo una lite con un’amica, Lucia ha deciso di allontanarsi e lei ne ha perso le tracce. L’ha ritrovata poi addormentata all’interno di un’auto, ma qualcuno l’ha aggredita alle spalle ed è svenuta. Al risveglio, si sono ritrovate entrambe in una stanza senza finestre. Senza indizi su Alvaro, la Polizia è costretta a rilasciarlo. Alvaro chiede quindi ad Elisa di cambiare versione e dire la verità alla Guardia Civil. I sospetti di Bain e Sara si concentrano sulla famiglia di Marcial, il padre di Elisa. Sara scopre che la madre dell’uomo potrebbe conoscere la verità sul rapimento di Lucia. Elisa tra l’altro è scomparsa e le sue tracce si perdono nei boschi. Quando Sara la ritrova, piena di lividi, il suo intuito la porta di nuovo verso Marcial. Durante la notte, Sara si rende conto inoltre che qualcuno si trova nella sua stanza e la sta osservando. Intanto, Bain scopre che Gaizca nasconde qualcosa e si precipita in un magazzino per chiedergli chiarimenti. L’uomo però gli spara a sangue freddo con il fucile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA