LA CACCIA MONTEPERDIDO/ Anticipazioni 24 novembre: Ana ha mentito sul rapitore?

LA CACCIA MONTEPERDIDO, DOVE SIAMO RIMASTI

La caccia Monteperdido ritorna con una nuova puntata nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 24 novembre 2019, in prima tv assoluta. Sarà la terza, dal titolo “Il lago incantato“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante l’interrogatorio, Alvaro (Pablo Derqui) continua a professarsi innocente. La Polizia invece scopre che fra i resti del rifugio è stata ritrovata una medaglietta votiva: Bain (Francis Lorenzo) inizia quindi a cercare in tutto il paese, a caccia di chi potrebbe averla persa. Sara (Megan Montaner) riferisce invece ad Ana (Carla Diaz) che il padre verrà presto liberato. Così la convince a ritornare indietro con i ricordi fino al giorno del rapimento: la ragazza racconta quindi che il rapitore l’ha aggredita solo perchè lei era riuscita a trovare Lucia (Ester Exposito), svenuta all’interno di un’auto. Grazie ad una vecchia foto, Bain si concentra su Marcial (Pako Revueltas), il padre di Elisa (Aria Bedmar). Dopo essere stato rilasciato, Alvaro non può comunque tornare a casa per volere del giudice e prende una stanza all’hotel. Ha modo quindi di parlare con Elisa e chiederle di dire la verità sul suo alibi. Nel frattempo, fra Sara e Victor (Alain Hernandez) scoppia qualche scintilla, a causa della decisione del Comandante di abbandonare le ricerche e pensare al fiume ingrossato.

Dopo una notte di passione con Alvaro, Elisa riferisce alla Polizia che quella notte i due sono stati insieme. Il professore però l’ha rifiutata e lei ha trascorso le ore successive con Gaizca, che ha visto Alvaro entrare nella sua stanza. Bain invece si concentra sull’auto del rapitore e scopre che un testimone ha visto un mezzo sospetto il giorno del rapimento. Gli indizi portano fino ad un ricco bordello. Grazie ai ricordi di Ana, Victor intuisce invece che il rapitore potrebbe essere un cacciatore di frodo. Una pista che presto porterà di nuovo fino a Marcial, dato che possiede un’armeria. I sospetti di Bain aumenteranno quando scoprirà che l’uomo ha un appartamento segreto in un altro paese e che il suo alibi è saltato. Gli riferisce inoltre delle rivelazioni di Elisa: la ragazza viene picchiata dal padre in presenza della nonna Maria, che viene poi abbandonata in un tunnel. Lucia la trova e supplica il suo rapitore di non ucciderla. La donna tuttavia è malata di Alzheimer e non può dire nulla. Intanto, Joaquin cerca di farsi giustizia da solo: offre una ricompensa per ottenere qualsiasi informazione sulla figlia e poi usa una conversazione fra la moglie e Ana per diffonderla tramite i media. Bain invece segue un’altra pista e raggiunge uno dei magazzini dei Castan, dove sorprende Gaizca a fuggire: l’uomo gli spara e lo uccide sul corpo. Sara e Victor lo rintracciano dopo aver scoperto che ha nascosto della droga in uno dei furgoni di Joaquin.

LA CACCIA MONTEPERDIDO ANTICIPAZIONI DEL 24 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 3, “IL LAGO INCANTATO” – Nella fiction La caccia Monteperdido secondo le anticipazioni della prossima puntata La situazione diventa sempre più tragica per Sara, ancora distrutta per la morte del suo mentore. I piani alti dubitano inoltre della sua lucidità e vorrebbero toglierle il caso. La Campos però continua ad indagare su Marcial e decide di ritornare nel tunnel in cui l’uomo ha abbandonato la madre, trovando così un indumento che appartiene a Lucia. La poliziotta sospetta inoltre che Ana potrebbe aver dimenticato altri dettagli importanti: la convince a ricordare ancora e scopre che in realtà i rapitori sono due. Qualcuno si mette invece in contatto con Joaquin con la scusa di fargli ritrovare Lucia. Sara e Victor sono ormai certi che il veterinario del paesino potrebbe nascondere qualcosa. Nicolas confessa così di aver sempre amato la madre di Lucia, senza esserne ricambiato. Joaquin però crede che sia colpevole del rapimento della figlia e lo aggredisce. Non ci sono prove però per incriminare Nicolas, anche perchè Sara scoprirà presto che il caso di Lucia potrebbe essere collegato ai festini che si tenevano nel bordello, dove Ismael era solito usare una telecamera. Nel frattempo, Ana riceve una telefonata di Lucia.



