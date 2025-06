La Campionessa - Ride Like a girl è la vera storia della prima fantina donna a vincere la prestigiosa Melbourne Cup, gara ippica australiana

La Campionessa – Ride Like a girl, film su Canale 5 diretto da Rachel Griffiths

Domenica 29 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:30, il film drammatico intitolato La Campionessa – Ride Like a girl.

Si tratta di un progetto cinematografico australiano distribuito nel 2019 dalla Screen Australia Transmission Films con la regia di Rachel Griffiths, attrice australiana vincitrice del Golden Globe per la sua interpretazione in Six Feet Under.

Beyoncé, terrore al concerto: rischia la vita su un'auto sospesa nel vuoto/ Urla e panico tra il pubblico

La protagonista è interpretata dalla splendida Teresa Palmer, recentemente tornata sul grande schermo con il film The Fall Guy di David Leitch (2024).

Nel cast troviamo anche: Sam Neill, Stevie Payne, Genevieve Morris, Brooke Satchwell, Sullivan Stapleton, Magda Szubanski e Anne Phelan.

La trama del film La Campionessa – Ride Like a girl: una storia di resilienza e coraggio

La Campionessa – Ride Like a Girl racconta una storia realmente accaduta e che vede protagonista la giovane Michelle Payne, ultima di dieci figli e il cui padre, Paddy, è un celebre allenatore di cavalli.

Nonostante la sua giovane età, Michelle ha già iniziato a seguire le orme del padre che, dopo essere rimasto prematuramente vedovo, ha iniziato a prendersi cura da solo dei suoi figli superando qualunque ostacolo.

Zucchero choc: “Jeff Bezos è venuto a rompere i cogl**ni in Italia"/ "Ma non si era già sposato?"

Sin dalla più tenera età la protagonista sogna di prendere parte alla gara più prestigiosa dell’Australia, ovvero la Melbourne Cup, e diventare la prima donna a raggiungere il primo posto.

Purtroppo, però, la vita ha in serbo per lei un’amara sorpresa, infatti Michelle è vittima di un incidente a cavallo e la ripresa si rivela molto più complicata del previsto.

Come se ciò non bastasse, la giovane deve anche superare l’astio degli altri concorrenti, che non vedono di buon occhio che una donna entri a far parte di quel mondo.

Nonostante tutte queste difficoltà, riuscirà Michelle a vincere il primo premio della Melbourne Cup e a riscrivere le regole del gioco?

Anna Tatangelo incinta, ma è già finita con Giacomo? "La gravidanza non li ha salvati"/ Retroscena bomba