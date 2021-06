La Cantina Wader – L’Eredità/ Su Canale 5 il film con Leslie Malton (oggi, 4 giugno)

La Cantina Wader – L’Eredità va in onda su Canale 5 questo pomeriggio, 4 giugno 2021. Si tratta di una pellicola diretta da Tomy Wigand. Nel ruolo di protagoniste di questo film drammatico tedesco ci sono Henriette Richter-Röhl e Leslie Malton. Il cast è poi arricchito da Maximilian Von Pufendorf, Caroline Hartig, Jürgen Heinrich, Sebastian Fräsdorf, Hartmut Volle e molti altri. Si tratta di un film per la televisione che attira un pubblico soprattutto femminile, ma che si può seguire tranquillamente in coppia per passare un pomeriggio di relax. È infatti un’opera che non pretende grandissimo impegno da parte del pubblico e che si presta a ragionamenti interessanti e profondi anche se non sempre con l’obbligo di spremere le meningi.

La Cantina Wader – L’Eredità, la trama del film

Il film La Cantina Wader – L’Eredità racconta la storia di Anne. La donna è una viticoltrice e proprietaria di una vigna molto redditizia, innamorata del suo lavoro e intenzionata a ripercorrere le orme del padre. L’uomo infatti ha saputo avviare dal niente un’azienda vinicola di successo che da anni permette alla famiglia di Anne di sostenere uno stile di vita più che dignitoso. Al momento della morte del padre Albert, le cose per Anne si mettono male. Il testamento dell’uomo viene infatti manomesso per errore e tutta l’eredità inizialmente destinata alla figlia viene divisa in tre parti con il fratello Matthias e la madre Kathe. Questi ultimi non condividono la stessa passione di Anne per la vigna di famiglia e sono intenzionati a vendere le loro azioni al miglior offerente. Il mercato ovviamente è spietato e gli acquirenti si fanno sotto, ingolositi dalla possibilità di minare la solidità finanziaria di una rivale senza eguali come Anne. A complicare la situazione della donna sono le sue vicende familiari: la figlia Tori ha gravi problemi alla vista e, per ironia della sorte, tra i rivali più accaniti contro l’attività vinicola di Anne c’è proprio suo zio Bruno, bramoso di impossessarsi della cantina e di tutti i vigneti.

