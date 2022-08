La Cantina Wader: L’eredità/ Su Canale 5 il film del ciclo investigativo

La Cantina Wader: L’eredità, film di Canale 5 diretto da Tomy Wigand

La Cantina Wader: L’eredità (in originale Weingut Wader – Die Erbschaft) va in onda a partire dalle ore 16.35 su Canale 5 di oggi 13 agosto 2022. Il film, prodotto e realizzato nel 2018 in Germania dalla ARD Degeto Film in collaborazione con U5 Filmproduktion GmbH, è stato diretto da Tomy Wigand. Il cast è così composto: Nils Brunkhorst – Rolf Scherer; Elena Cozlenco – Junge Frau; Patrick Dewayne – Sascha Jung; Rainer Ewerrien – Thomas Altmann; Sebastian Fräsdorf – Valentin Berens; Caroline Hartig – Tori Wader; Jürgen Heinrich – Bruno Wader; Kyra Sophia Kahre – Jannika Wader; Katharina Ley – Petra Jansen; Ines Lutz – Corinna Berens; Leslie Malton – Käthe Wader; Adnan Maral – Sahin Ayas; Leander Menzel – Simon Wader; Henriette Richter-Röhl – Anne Wader; Achim Stellwagen – Johannes Roscher; Marie Ulbricht – Carin Wader; Tobias van Dieken – Jelle Mulder; Hartmut Volle – Albert Wader; Maximilian von Pufendorf – Matthias Wader; Judith von Radetzky – Christel Wader; Nikolai Weber – Philipp e Andrea Wolf – Simone Roscher. La protagonista è Anne Wader, ruolo ricoperto da Henriette Richter-Röhl, attrice conosciuta in Italia per essere stata la protagonista femiminile di Tempesta d’amore, ma anche per i ruoli nelle serie di Katie Fforde e Rosamunde Pilcher. Lead maschile del cast è invece Mattias Wader, fratello di Anne e interpretato da Maximilian von Pufendorf.

La Cantina Wader: L’eredità, la trama del film

Soffermiamoci ora da vicino sulla trama de La Cantina Wader: L’eredità. Anne è appassionata di vitigni e vorrebbe tanto essere come il padre Albert, che ha un’azienda vinicola e che ha sempre dichiarato di volerla lasciare a lei una volta che fosse diventato troppo vecchio per gestirla.

Albert sfortunatamente muore all’improvviso e nel suo testamento manca purtroppo una firma, il che non lascia solo ad Anne le redini dell’azienda, ma anche al fratello Matthias e alla madre Kate, che però non vogliono rimanere e sono anzi intenzionati a vendere le loro quote al chi offre di più. Inoltre, Anne è la madre single di un adolescente gravemente malato agli occhi, Tori, che deve sottoporsi a un’operazione costosissima. A remarle contro c’è anche il fratello Albert, Bruno, che vorrebbe invece demolire i vigneti e la casa di famiglia. La scelta finale è quindi di Keith Wader, che vorrebbe far riconciliare i due figli ma che per farlo dovrà rivelare dei segreti che erano sempre rimasti nascosti.

