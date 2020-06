La cantina Wader – Segreti di famiglia/ Su Canale 5 il film con la Malton (29 giugno)

“La cantina Wader – Segreti di famiglia” andrà in onda oggi, lunedì 29 giugno 2020, su Canale 5 nella fascia pomeridiana, alle 16:31. Si tratta di un film distribuito direttamente sul circuito televisivo realizzato in Germania nel 2018, con la regia che è stata affidata a Tomy Wigand. il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questa pellicola sono presenti anche Henriette Richter-Rohl, Leslie Malton, Max von Pufendorf, Caroline Hartig e Jurgen Heinrich.

La principale protagonista di questo film è l’attrice tedesca Henriette Richter-Rohl, nata a Berlino il 9 gennaio del 1982: è diventata famosa in Italia soprattutto per essere stata tra i principali protagonisti della soap opera “Tempesta d’amore” proposta sulle frequenze di Rete 4. Da sempre grande appassionata di cinema,ha avuto l’opportunità di esordire in previsione prendendo parte ad un episodio della serie “Dr. Sommerfeld – Neues vom Bulowbogen”. Tra le altre principali interpretazioni che hanno scandito fino a questo momento la sua carriera ricordiamo “La casa del guardaboschi”, “Un ciclone in convento”, “Utta Danella”, “Il commissario Herzog”, “Guardia costiera”, “La nave dei sogni”, “Last cop – L’ultimo sbirro” e “SOKO 5113”.

LA CANTINA WADER – SEGRETI DI FAMIGLIA, LA TRAMA

Anne, oltre ad essere una bella donna, è soprattutto una grande esperta di vitigni e di vino. Questa sua passione è stata coltivata in maniera ottimale quant’è che è diventata una straordinaria enologa pronta a proseguire la straordinaria vicenda di successo della cantina Roscher. Nonostante le sue competenze ed una gran voglia di fare bene, le cose purtroppo non vanno nella direzione giusta. Siccome è chiamata anche a svolgere il ruolo di amministratrice, si rende conto che le finanze della cantina sono in un momento di grande difficoltà che potrebbero essere il preludio per un clamoroso fallimento.

Anche l’orizzonte non è dei più opportuni giacché la nuova annata si propone come negativa in ragione di un vino rosso che presenta dei problemi oggettivi di gusto e di tenuta. Cerca di mettere in essere tutte le sue competenze valutando con tanta attenzione ogni singola situazione, ma non riesce a capire il perché di tanti problemi e soprattutto come sia possibile che ci siano stati degli ammanchi così consistenti per quanto riguarda gli introiti. Non riuscendo a dare alcuna spiegazione logica a quanto sta avvenendo, inizia a sospettare che qualcuno all’interno della stessa cantina stia remando contro. I principali sospetti sono soprattutto per suo fratello Mattias che appena tornato da Amburgo e che da sempre ha dimostrato grande astio nei suoi confronti e verso la stessa cantina.

Tutto questo dovrà essere gestito contemporaneamente alle turbolenze che gioco forza creano nel suo animo delle vecchie lettere scritte da suo padre quando era ancora in vivo dalle quali scopre che la cugina Jannika in realtà sia la sua sorella biologica. Una situazione complessa da gestire anche perché la donna si vede costretta a fare i conti con le tante problematiche che sua figlia di 17 anni Tori le causa praticamente ogni giorno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA