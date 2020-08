La canzone di Nadia Toffa un anno dopo la morte/ “Ora lassù sarà felicissima”

Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, ha rilasciato una lunga intervista al Giornale di Brescia. La donna ha svelato che, prima di morire, Nadia ha inciso una canzone che verrà resa pubblica proprio oggi, in occasione dell’anniversario della sua morte. “A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. – ha spiegato la mamma della Toffa, per poi annunciare che – Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica”. La signora Rebuffoni ha spiegato che nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava continuamente la radio e si chiedeva perchè il suo pezzo non venisse trasmesso. “Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. – ha dichiarato la donna – Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima”.

Nadia Toffa, la sua canzone e il mistero sul luogo di sepoltura

Una lunga chiacchierata quella di Margherita Rebuffoni, in cui la donna ha spiegato anche perché non è stato rivelato dove è sepolta sua figlia. “Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. – ha sottolineato la donna – Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in luogo che resterà segreto”. Ricordiamo che oggi, 13 agosto, in prima serata su Italia 1, andrà in onda lo speciale Le iene per Nadia. Vedremo quest’ultima impegnata nelle prime apparizioni in tv al servizio sull’Ilva di Taranto all’inchiesta sulla Terra dei fuochi, alla dedica di Lorenzo Jovanotti durante il concerto. Un ricordo che si preannuncia ricco di emozioni per omaggiare al meglio Nadia Toffa che nel 2015 vinse il premio come miglior giornalista tv.



