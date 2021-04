La canzone segreta non va in onda oggi, 2 aprile/ Stop Serena Rossi per la Via Crucis

La Canzone Segreta non va in onda oggi, 2 aprile, su Rai1 e così Serena Rossi è costretta alla panchina. Lo show che ha fatto innamorare il pubblico di Rai Uno e che ci ha tenuto compagnia in queste ultime settimane di marzo con canzoni da dedicare e ricordare, racconti personali di conduttori, attori e vip dello spettacolo, deve fermarsi per una settimana per lasciare spazio al consueto appuntamento con il Rito della via Crucis presieduto da Papa Francesco che andrà in onda in mondovisione dal Sagrato della Basilica di San Pietro a partire dalle 21.50. Questo significa due cose ovvero che La Canzone Segreta oggi non va in onda e che Serena Rossi tornerà venerdì prossimo con il quarto appuntamento e i suoi ospiti.

La canzone segreta non va in onda oggi, 2 aprile

Al momento non sappiamo ancora chi prenderà posto al centro del palco al fianco di Serena Rossi ma quello che è certo è che questa pausa non farà altro che allungare e cambiare ulteriormente il palinsesto di Rai1. La Canzone Segreta tornerà in onda la prossima settimana e, quindi, il finale slitterà di una. Serena Rossi non terminerà la sua messa in onda venerdì 16 aprile bensì il 23 aprile occupando così il palinsesto di Rai1 al venerdì anche per tutto il mese di aprile, o quasi. Altre due settimane di emozioni e di canzoni quindi attendono i fan del programma che adesso sperano di capire presto quali saranno gli ospiti della conduttrice, cantante e attrice.

