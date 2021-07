La Capanna di zio Tom/ Su Rete 4 il film con John Kitzmiller (oggi, 23 luglio)

Tratto dal celebre romanzo di Harriet Beecher Stowe, un soggetto che è divenuto generazionale nei decenni, il film La Capanna di zio Tom, proposto il pomeriggio di oggi, 23 luglio 2021 alle ore 15,40 su Rete 4, è un co-produzione europea datata 1965 e sviluppata tra ex Jugoslavia, Italia, Germania e Francia. Il film è diretto dal cineasta ungherese Géza von Radványi, che va ricordato per diversi film da cineclub ancora oggi trasmessi sui circuiti televisivi. Tra questi ‘Lo strano desiderio del signor Bard (L’étrange désir de Monsieur Bard)’ del 1954, ‘Beato fra le donne (L’Homme horchestre)’ con Luis de Funès e Tiberio Murgia, ‘Ti aspetterò all’inferno (Es muß nicht immer Kaviar sein)’ con Moira Orfei, Massimo Serato e John Drew Barrymore, padre della celebre inteprete di tanti film, Drew, che esordì nel cinema nella pellicola ‘ E.T. l’extra-terrestre’ di Spielberg.

La Capanna di zio Tom, la trama del film

La pellicola La Capanna di zio Tom si svolge durante il mandato presidenziale di Abramo Lincoln e vede, all’inizio, l’incontro della scrittrice Harriet Beecher Stowe assieme al Presidente che verrà assassinato al teatro Ford di Washington. Si narrano le vicende, accadute nel Kentucky, di Arthur Shelby, un proprietario terriero di buon cuore costretto a cedere due schiavi, appunto lo zio Tom e il piccolo Harry, a Haley, un mercante di schiavi senza scrupoli e morale. Da quel momento iniziano le vicissitudini della coppia che si dividerà presto perché il bimbo è richiesto per l’adozione mentre Tom, imbarcato sul piroscafo, viene preso da Augustine, un proprietario terriero di buon cuore. Accade che durante il viaggio in Louisiana la piccola Eva St. Clare si sporge troppo dal parapetto della nave e cade in acqua, prontamente salvata da Tom che si tuffa in acqua tra le correnti del fiume. Da quel giorno il destino dell’uomo cambia, anche perché s’inizia a parlare di libertà per gli schiavi, dietro adeguato compenso, eppure le cose non saranno facile come sperato…

