Domenica 22 dicembre 2024 andrà in onda in prima serata su Rai 2, alle ore 21.00, la commedia d’avventura del 2000 dal titolo La carica dei 102 – un nuovo colpo di coda. Il film è il sequel di “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” ed è diretto dal regista Kevin Lima, che ha lavorato come film maker anche nel film d’animazione “Tarzan” (1999) e nel lungometraggio “Come d’incanto” (2007). La colonna sonora è stata invece composta da David Newman, autore delle musiche di numerosi progetti cinematografici di successo, quali “I Flintstones” (1994), “Matilda 6 mitica” (1996) e “Il professore matto” (1996).

Nei panni della terribile Crudelia De Mon ritroviamo, come nel capitolo precedente, la pluripremiata attrice Glenn Close, candidata per ben 8 volte ai Premi Oscar nel corso della sua carriera. I due protagonisti del film La carica dei 102 – un nuovo colpo di coda sono invece interpretati in questa occasione dall’attore britannico Ioan Gruffudd, che ha raggiunto la fama a livello internazionale grazie al personaggio di Reed “Mr. Fantastic” Richards nella saga de “I fantastici 4”, e dall’attrice Alice Evans, conosciuta dal pubblico per il ruolo della strega Esther nella serie tv “The Vampire Diaries”. Nel cast del film La carica dei 102 – un nuovo colpo di coda anche l’attore francese Gérard Depardieu, vincitore per 2 volte del Premio César per la sua interpretazione in “L’ultimo metrò” e in “Cyrano de Bergerac”.

LA CARICA DEI 102, LA TRAMA DEL FILM

La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda è ambientato a distanza di 3 anni dalle vicende accadute nel primo capitolo, Crudelia De Mon ha scontato la sua pena e sembra aver cambiato completamente vita, diventando una fervente animalista e facendosi chiamare da tutti con il nome di Delia. La situazione, però, precipita velocemente, infatti i rintocchi del Big Ben risvegliano nella donna i vecchi impulsi e Crudelia ritorna alla carica, pronta a catturare nuovi cuccioli di dalmata per farne cappotti.

Questa volta ad aiutarla vi sarà un abile pellicciaio di origini francesi, Jean-Pierre Le Pelt, che condivide con la donna la stessa passione per i capi realizzati in vera pelliccia animale. Nel frattempo, il giovane responsabile di un canile, Kevin Sheperd, si trova senza volere coinvolto nel piano di Crudelia. Infatti gli è stata affidata la cura di una piccola cucciola di dalmata, chiamata Oddball, completamente diversa da qualunque altro suo simile poiché non presenta neanche una macchia. Crudelia punta immediatamente gli occhi sulla cagnolina, poiché grazie alla sua pelliccia potrebbe creare una giacca davvero unica e dal valore inestimabile. Dovrà però fare i conti con Kevin e la sua fidanzata, Chloe, che lavora come ufficiale di polizia ed è pronta a tutto per fermare la donna. Riuscirà la coppia a mettere in salvo i cuccioli o i piani di Crudelia De Mon avranno successo?

LA CARICA DEI 102, ALCUNE CURIOSITA’ SUL FILM

La carica dei 102 – un nuovo colpo di coda, a differenza del primo capitolo che era un live-action del film d’animazione “La carica dei cento e uno”, ha una trama completamente inedita. Così come il film precedente, anche in questo caso ha ottenuto ottimi risultati ai botteghini, incassando più di 184 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo anche una nomination agli Oscar per i migliori costumi.

Non tutti sanno che per realizzare le scene con i simpatici dalmata sono stati utilizzati sia dei cuccioli addestrati sia dei modelli anatromici e che in diverse occasioni le macchie sono state aggiunte successivamente grazie a una particolare tecnologia definita “CGI”. Sul portale bloopers.it possiamo scoprire diverse inesattezze presenti nel lungometraggio. Ad esempio, durante la sfilata di Le Pelt, l’uomo ha ben visibile una testa di tigre, ma nelle inquadrature successive scompare completamente. Sempre in questa scena, allo stilista viene lanciata in testa della vernice rossa, ma i capelli diventano subito puliti.