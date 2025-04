Myrta Merlino, giornalista e conduttrice di successo, convive con il compagno Marco Tardelli in una casa da sogno: è il loro nido d’amore.

Alla guida di Pomeriggio 5 da due stagioni, Myrta Merlino è tra le conduttrice più apprezzate del momento. Giornalista e volto tv, vanta una carriera eclettica e versatile, che conferma la sua personalità forte e decisa e rivela un carattere autentico. Professionale e tendenzialmente non incline alle polemiche, Myrta ha evitato le critiche originate dalla sua successione a Barbara D’Urso.

Del resto Piersilvio Berlusconi l’ha scelta per dare una nuova immagine al contenitore del pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset certo delle sue competenze. Più volte le ha dimostrato la sua stima e si è detto entusiasta del suo lavoro anche se non sempre gli ascolti l’hanno premiata. Alla fine della sua seconda stagione di Pomeriggio 5 la Merlino ha personalizzato il talk e lo ha reso più simile al suo modo di fare tv e oggi il pubblico sembra apprezzare i cambiamenti apportati.

Legata all’ex giocatore Marco Tardelli, la giornalista vive in una splendida casa romana. Un appartamento completo di ogni comfort, funzionale, e dotato di complementi d’arredo prestigiosi e ricchi di dettagli. Gli ambienti rispecchiano la personalità grintosa della giornalista e in alcuni spazi emergono particolari di stile. Diversi gli scatti della casa del Merlino presenti sui social, e tutti rivelano la bellezza dell’abitazione che si trova in una delle zone residenziali di Roma.

Myrta Merlino mostra la sua casa romana

Originaria di Napoli, Myrta Merlino da diversi anni vive a Roma anche se per motivi di lavoro è spesso a Milano. Nella capitale abita in una bellissima casa dotata di un terrazzo meraviglioso da cui si può godere di una vista panoramica sulla capitale davvero incantevole. L’area esterna è arredata con un divano easy chic dove è possibile rilassarsi durante la bella stagione e non solo.

Nell’immobile sono presenti ampi spazi ed è strutturato su due livelli. Inoltre è molto luminoso. Sia nella zona living che in quella notte prevalgono i colori chiari, ma non mancano i tocchi di colore nei vari arredi. Molto particolare è la mansarda, una stanza dove la giornalista ama rifugiarsi per dedicarsi ai suoi hobby: una vero e proprio studio personale, molto informale. Myrta non condivide spesso momenti del suo privato sui social e solo occasionalmente è apparsa insieme al compagno Tardelli, che non ama molto apparire nonostante sia un personaggio pubblico.

Pomeriggio 5, il futuro di Myrta Merlino: confermata per la nuova stagione?

In questi giorni si è parlato molto del futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La conduttrice potrebbe non essere confermata per una terza stagione, per questo sono circolati i nomi delle possibili sostituzioni. Alcuni rumors accreditati rivelano che la giornalista sarebbe intenzionata a non dare la sua disponibilità per un nuovo capitolo del talk pomeridiano, scelta che sarebbe legata a motivi personali.

Secondo quando ha riferito Gabriele Parpiglia al suo posto dovrebbe arrivare non Serena Bortone o Simona Branchetti, come si è ipotizzato nei giorni scorsi, ma un volto del giornalismo tv: Greta Mauro. Personaggio meno noto al pubblico che vanta diverse esperienze nelle redazioni di format di successo come Atlantide su LA7 e Matrix su Canale 5. Non sono esclusi dal toto nomi Cesara Buonamici e anche Dario Maltese.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito. Tuttavia è certo che la conduttrice ha annullato le vacanze pasquali che aveva in programma e in questi giorni andrà in onda. Il ripensamento della conduttrice sembra essere legato ai recenti bassi ascolti del programma. La Merlino avrebbe scelto di restare per risollevare l’Auditel.

“Situazione rovente a #Pomeriggio5 (in crisi di ascolti), Merlino annulla vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese”. Ha scritto sui social l’esperto tv Giuseppe Candela.