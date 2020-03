La casa dei miei ricordi/ Su Rai 2 il film con Minka Kelly (oggi, 22 marzo)

La casa dei miei ricordi va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo, a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 è distribuita direttamente nel settore televisivo con titolo originale The Beach House con la regia di Roger Spottiswoode il quale ha dato anche il proprio contributo per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tra gli altri Andie MacDowell, Minka Kelly, Chad Michael Murray, Makenzie Vega, Donna Biscoe, Alyshia Ochse e Donny Boaz.

La casa dei miei ricordi, la trama del film

Ecco la trama di La casa dei miei ricordi. Una donna americana di nome Cara sta attraversando un periodo particolarmente difficile della propria esistenza sia in ambito professionale sia per quanto concerne i suoi affetti sentimentali. Una serie di situazioni assolutamente negative hanno compromesso quella che era la sua felicità ed in particolar modo portandola a perdere completamente il controllo della sua esistenza.

Questa sensazione di enorme sfiducia e di grande negatività la porta a considerare l’idea di dover tornare a vivere nella sua piccola ma rilassante cittadina natale dove peraltro potrebbe riabbracciare a distanza di tanti anni sua madre. Dopo aver chiuso ogni genere di rapporto con la città quindi si trasferisce nella cittadina ed in particolar modo va a far visita alla propria amata madre la quale si dimostra molto sorpresa nel vederla anche perché convinta che il suo posto fosse proprio in città. Dopo aver discusso lungamente sul perché di questa visita, per Cara ci sarà finalmente la possibilità di ritrovare quei ritmi assolutamente tranquilli che le permettono di trovare un certo equilibrio soprattutto per quanto riguarda il benessere psicofisico.

Tutto sembra essere alle spalle comprese le tante tensioni degli ultimi anni e quindi può guardare con estrema ottimismo al futuro tant’è che prende in considerazione l’idea di effettuare un intervento di ristrutturazione alla tanto amata casa sulla spiaggia che era stata costruita dalla sua famiglia nelle generazioni passate e che le permetteva di avere delle esperienze magnifiche come ad esempio nel periodo in cui le tartarughe marine si presentavano sulla spiaggia per deporre le proprie uova.

Per la donna, insomma, sarà un vero e proprio tuffo nel passato anche grazie a quella casa che le permetterà di riaffiorare vecchi ricordi che la vedevano adolescente e bambina estremamente felice e coccolata dai propri genitori e da una famiglia molto molto unita. Questo improvviso ma salutare tuffo nel passato consentirà anche a Cara di riallacciare vecchi legami che le permetteranno anche di ottenere delle conseguenze assolutamente soddisfacenti ed inattese.



