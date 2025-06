La casa dei misteri 2 si farà? Brutte notizie per i fan: ecco perché la fiction di Rai2 non avrà una seconda stagione, scelta fatta per la miniserie

La casa dei misteri 2 si farà? Brutte notizie per i fan della serie: scelta fatta

Sta andando in onda l’ultima puntata de La casa dei misteri, la fiction franco-belga con protagonisti Isabelle e Richards una coppia all’apparenza felice e affiata che invece nasconde tantissimi segreti ed in attesa del gran finale di stagione in molti si chiedono se La casa dei misteri 2 si farà. La risposta alla domanda, tuttavia, non è per nulla positiva per i fan. Infatti la fiction di Rai1 non avrà una seconda stagione.

La casa dei misteri è una miniserie franco-belga del 2016, è composta da sei episodi, in Italia si è deciso di raggruppare tutti gli episodi in due puntate da tre episodi ciascuno e mandarle in onda in due serate: ieri domenica 15 giugno ed oggi lunedì 16 giugno. La trama è ricca di colpi di scena, tensioni e risvolti che lasciano i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo, la regia e Herve Hadmar mentre nel cast figurano Merwan Tajouiti, Marie Dompier e Yannick Choirat ma dalla produzione non arrivano buon notizie circa un seguito e non ci sarà la seconda stagione de La casa dei misteri 2.

La casa dei misteri 2 si farà? Ecco perché non ci sarà una seconda stagione

La casa dei misteri 2 si farà? La miniserie trasmessa da Rai2 non avrà una seconda stagione ed il motivo è presto detto, essendo un thriller pieno di suspense e mistero è stato pensato sin dall’origine con un finale chiuso che non ha lasciato spazio ad una continuazione nonostante gli ascolti in Patria siano stati più che ottimi. La trama, infatti, ruota attorno alla figura dei coniugi Isabelle e Richards la cui vita viene stravolta quando vengono aggrediti in casa e resi ostaggi. Da allora però iniziano una serie di flashback che lasciano intendere che la realtà sia ben diversa e che la distinzione tra aggrediti ed aggressori non sia così netta. Non mancheranno poi altri personaggi Yasmin e Bilal che porteranno con se nuovi segreti e misteri, si scoprirà inoltre che pare che Richards non sia l’autore del suo romanzo più di successo… ed il gran finale sarà spiazzante e inaspettato ma tutte le domande troveranno una risposta ed ecco perché La casa dei misteri 2 non si farà.