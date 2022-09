La casa delle stelle/ Su Rai 3 il film con Clara Lago

La casa delle stelle, film di Rai 3 diretta da Juan Josè Campanella

La casa delle stelle va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola del 2019 frutto di una collaborazione tra Argentina e Spagna con diverse case cinematografiche che hanno preso parte al progetto che ha come titolo originale El Cuento de las comadrejas.

Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone

La regia di La casa delle stelle è stata firmata da Juan Josè Campanella il quale ha dato il proprio contributo anche nella stesura del soggetto e della sceneggiatura e nel cast sono presenti diversi attori anche piuttosto famosi in Italia tra cui Clara Lago, Oscar Martinez, Luis Brandoni, Graciela Borges, Marcos Mundstock e Nicolas Francella.

Non più di uno/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Cinzia Leone

La casa delle stelle, la trama del film

Leggiamo qualcosa sulla trama de La casa delle stelle. La famosa attrice di origini sudamericane sta attraversando un particolare periodo della sua vita in cui sta ottenendo numerose affermazioni dal punto di vista professionale mentre la vita sentimentale è abbastanza interlocutoria. Infatti è sposata con un uomo di cui era profondamente innamorato e che fa la sua stessa attività di attore. Probabilmente le prime problematiche sono sorte in ragione del fatto che le capacità professionali e artistiche dell’uomo sono state in qualche modo oscurate dalla straordinaria bravura di lei che ormai è una star di livello internazionale. Con il passare degli anni, questa circostanza si è andata amplificando anche perché nel frattempo entrambi sono entrati nel dimenticatoio e nessuno più li prende in considerazione per un film, una serie tv e qualsiasi altro lavoro.

Il Delitto Perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Grace Kelly

Ormai in rovina e in dissesto economico, i due sono costretti a vivere insieme a un anziano regista che ha curato diversi film e a uno sceneggiatore all’interno di una casa piuttosto fatiscente. La loro vita si trascina stancamente avanti tra la noia generale e una quotidianità ormai fatta soltanto di preparazione di un piatto caldo e di cercare di trovare le risorse necessarie per poter andare avanti senza più problemi. Tutto sembra cambiare quando all’interno della vita di questi vecchi artisti arriva una coppia di giovani che sono innanzitutto che i loro fan e soprattutto vorrebbero che tornassero sulla scena.

I due riescono a infondere quel necessario ottimismo che spinge l’attrice nel prendere in considerazione l’idea di vendere la casa e di ritornare sulle scene. In realtà però quei due giovani ragazzi hanno ben altro in mente, in particolare vorrebbero truffare i 4 anziani per entrare in possesso della loro proprietà e mandarli a vivere in un ospizio. Seppur distrutti da una vita che spesso e volentieri è stata poco riconoscente nei loro confronti, riescono a essere lucidi ed evitano il peggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA