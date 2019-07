LA CASA DI CARTA 3/ Le domande e le novità pronte con la nuova stagione

Ci siamo quasi. Manca pochissimo alla nuova stagione de La casa di carta che sarà rilasciata domani, 19 luglio 2019, su Netflix. La serie, tanto acclamata dal pubblico, è attesissima, per questo si è deciso di fare uno “spoiler”: questa sera in Piazza Affari a Milano ci sarà la visione delle prime due puntate della nuova terza stagione, in compagnia del cast ufficiale.

Ma cosa sappiamo già e cosa ci è già stato rivelato? Il 3 giugno è stato rilasciato il primo trailer ufficiale in cui il Professore dichiara che questa volta attaccheranno in quanto sono stati provocati, in seguito alla cattura di uno della loro banda, Rio. Questa volta, dunque, non lotteranno per soldi o fama, ma per amore, per la famiglia.

Un altro spoiler è dato dalla pubblicazione di un video promozionale di Deadline, in cui tutti i personaggi si rincontrano e ultimo appare Berlino che ci fa segno di silenzio. È un indizio o un falso allarme? Il caro vecchio Berlino sarà ancora vivo? Riuscirà a ricongiungersi con il suo fratellino, il Professore, come rivelato nel finale della seconda stagione? Sono tante le domande e la voglia di sapere.

Sempre in questo video promozionale è stato svelato un luogo, tutto all italiana, in cui sarà anche girata la serie, Firenze. La città li ha ospitati per le riprese in Piazza Duomo la mattina e nel Piazzale Michelangelo il pomeriggio. È stata fatta anche tanta pubblicità sui tre nuovi personaggi della banda, di cui uno prende il nome di una grande e importante città italiana, Palermo. Nel frattempo l’ispettrice Raquel Murillo entra a far parte della gang con il nome di Lisbona, mentre Monica Gaztambide con quello di Stoccolma.

La serie sarà caratterizzata da tanti flashback e si scoprirà se le coppie non hanno resistito alla loro brama di potere e ricchezza o se si sono arresi al desiderio d’amore. Sarà un colpo ancora più potente e pericoloso del precedente. In questa stagione si punterà tutto sul lato emozionale e noi siamo pronti a lasciarci trasportare da questi nuovi crimini della banda che ha imbrogliato tutta la Spagna.



