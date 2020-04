La Casa di Carta 4/ Video, da domani su Netflix: “banda nel caos, tutti contro tutti”

La Casa di Carta 4 al via domani 3 aprile su Netflix. Torna una delle serie più amate, non solo dai giovani, con la quarta attesissima stagione. Il regista Alex Pina promette anche stavolta un mix di azione e introspezione psicologica per tenere alta la tensione. Da dove si (ri)comincia? La Casa di Carta 4 inizia esattamente da dove finiva la precedente stagione. Il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, quindi è pronto a dichiarare guerra, mentre Rio e Tokyo sono assediati nella Banca di Spagna e fanno saltare in aria un carro armato. Nairobi è stata colpita dai cecchini disposti dall’ispettore Alicia Sierra. La terza stagione si è conclusa, dunque, con la banda che sembra sul punto di crollare. Si riparte dunque da uno dei momenti più difficile per essa da quando è stata formata. Non mancheranno citazioni e omaggi alla tradizione italiana, dopo “Bella Ciao” che è diventato ormai un tormentone. Ci sarà spazio per “Ti amo” di Umberto Tozzi e “Centro di gravità permanente” di Battiato.

LA CASA DI CARTA 4: “BANDA NEL CAOS, TUTTI CONTRO TUTTI”

Ma quando esce precisamente La Casa di Carta 4 domani in Italia? A che ora? L’attesa per i fan è estenuante, ma finirà alle 9 di domani mattina, salvo cambiamento di piani, visto che sono giorni un po’ particolari, ora legale. Saranno disponibili tutte le puntate della quarta stagione, come accaduto per le precedenti stagioni. Una bella notizia per gli amanti del “binge watching”. Cosa dobbiamo aspettarci dalla banda? Prepariamoci al caos. A tal proposito Jamie Lorente, che interpreta Denver, racconta: «Fino a oggi la banda ha considerato il Professore una sorta di Dio infallibile non mettendo in dubbio la sua strategia e i suoi ingegnosi piani. Ma ora le cose cambieranno e si scatenerà un “tutti contro tutti”». Ma anche nel trailer, che è disponibile da qualche settimana, si parla di caos mentre vengono mostrate le immagini della banda nel suo momento più drammatico. «Anche l’amore tra Denver e Stoccolma entrerà in crisi, nessuno guarderà l’altro con gli stessi occhi», ha aggiunto l’attore.

