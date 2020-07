La Casa di Carta 5/ Ufficiale ultima stagione: “La più eccitante ed epica di sempre”

È una delle serie tv più amate degli italiani, adesso è in arrivo la quinta e ultima stagione: Netflix ha annunciato il via alle riprese de La Casa di Carta 5, in programma dal 3 agosto 2020. L’ultimo atto del celebre tv show spagnolo si sposterà tra Spagna, Danimarca e Portogallo e ci sono le prime novità: nel cast figurano anche Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado, che si aggiungono ai già noti Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía).

LA CASA DI CARTA 5: “LA STAGIONE PIÚ ECCITANTE E EPICA DI SEMPRE”

La Casa di Carta 5 verrà diretta da Jesus Colmenar, Koldo Serra e Alex Rodrigo, mentre c’è da registrare il ritorno di Cristina Lopez Ferraz come direttore della fotografia e produttore esecutivo (insieme a Jesus Colmenar e Alex Pina). Quale sarà la sorte per il Professore ed i membri della banda criminale più famosa di Spagna? Impossibile conoscere qualche indiscrezione, ma il divertimento è assicurato, come spiegato dal creatore Alex Pina: «Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre».



