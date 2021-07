La casa sul lago del tempo/ Su Canale 5 il film con Sandra Bullock (oggi, 31 luglio)

La casa sul lago del tempo, film diretto da Martin Scorzese

La casa sul lago del tempo va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.45 di oggi, 31 luglio. La doppia produzione curata da Doug Davison e Roy Lee. quest’ultimo celebre anche in Italia per ‘The Departed – Il bene e il male (The Departed)’ con la regia di Martin Scorsese, ‘Godzilla II – King of the Monsters (Godzilla: King of the Monsters)’ o ‘It – Capitolo due (It: Chapter Two)’, l’epilogo del doppio remake tratto dal celebre romanzo di Stephen King, nel 2006 hanno messo in gioco un lavoro che ha riscosso un discreto successo, ‘La casa sul lago del tempo (The Lake House)’ che sarà elemento di punta del pomeriggio sentimentale di Canale 5 nella giornata del 31 luglio 2021 con inizio alle ore 16,45. La rete punta al successo di share pomeridiano con una pellicola dolcemente malinconica diretta dal cineasta argentino Alejandro Agresti, una mano latina per parlare d’amore con passione, regista di film da ricordare, soprattutto quel ‘Tutto il bene del mondo (Un mundo menos peor)’ che racconta di un’Argentina di inizio XXI° o ‘Una notte con Sabrina Love (Una Noche con Sabrina Love)’ nel quale compare anche il nostro Giancarlo Giannini. ‘La casa sul lago del tempo’ rimane attualmente il suo film dal respiro internazionale, produzione completamente americana che si avvale della coppia composta da Keanu Reevs e Sandra Bullock.

La casa sul lago del tempo, la trama del film

La casa sul lago del tempo ci racconta di una strana vicenda nella quale il giovane architetto di talento, Alex Wyler, trova una lettera in buchetta nel momento in cui si reca nella sua casa di vacanza progettata dal padre, a sua volta architetto ma velato da un alone misterioso. Nella lettera la la dott.ssa Kate Forster racconta di queste strane impronte di cane trovate sul sentiero, orme lasciate da un animale che non ha mai visto in precedenza e che Alex non ritrova osservando il terreno. Improvvisamente un cane arriva e lascia le impronte proprio dove la dottoressa Forster specifica nella lettera, una sorta di porta spazio temporale che comincia a concretizzarsi nello scambio epistolare tra i due. La porta è proprio la buchetta delle lettere e ogni qualvolta uno dei due invia una missiva all’altro la buchetta misteriosamente rivela il suo contenuto epistolare. I due decidono di incontrarsi, ma dovranno trovare uno stratagemma perché uno dei due vive nel futuro, questo è assodato, ma questa empatia epistolare li chiama anche a livello sentimentale e dovranno trovare il modo di vedersi in un luogo sospeso nel tempo e nello spazio, la casa sul lago.

