La casa sul lago del tempo/ Video, su Canale 5 il film con Sandra Bullock (8 giugno)

Il film La casa sul lago del tempo va in onda su Canale 5 oggi, sabato 8 giugno, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta è girata negli Stati Uniti d'America nel 2006 con la regia di Alejandro Agresti con soggetto tratto dal film Si-wor-ae uscito nel 2000 e scritto da Eun-Jeong Kim mentre la sceneggiatura è stata adatta per questa nuova versione da David Auburn. La scenografia è stata ideata e realizzata da Nathan Crowley, i costumi indossati dai vari protagonisti sul set cinematografico sono stati confezionati da Deena Appel e nel cast figurano alcuni straordinari interpreti tra cui Sandra Bullock, Keanu Reeves, Dylan Walsh, Christopher Plummer e Lynn Collins.

La casa sul lago del tempo, la trama del film

Kate si è trasferita a Chicago lasciando la casa sul lago. Prima di andare via ripone all’interno della cassetta delle lettere una missiva in cui viene racconta la sua storia d’amore con un uomo di nome Alex. Quest’ultimo è un architetto di talento che tuttavia nonostante le proprie capacità fa fatica ad emergere nel mondo lavorativo impegnandosi peraltro in un progetto poco remunerativo che però ha un enorme significato dal punto di vista sentimentale. Infatti si sta occupando della ristrutturazione di un condominio posto nelle vicinanze della casa sul lago che in precedenza era stata oggetto del progetto di suo padre il quale aveva tolto enorme tempo alla propria famiglia per dedicarsi esclusivamente a questo lavoro. Alex e Kate, in contatto tramite lettere, scoprono che a separarli è una distanza spazio temporale di due anni: Kate vive nel 2006 mentre Alex data le sue lettere nel 2004. Kate dà appuntamento ad Alex nel 2006, ma il ragazzo non si presenta. Delusa, la donna smette di scrivergli e decide di andare a vivere con il suo ex fidanzato. I due, per ristrutturare la casa, i rivolgono a un architetto, che non è altro che il fratello di Alex. Kate scopre così che Alex non si è presentato all’appuntamento perché rimasto vittima di un incidente stradale a cui lei stessa aveva assistito…

Il trailer del film





