La casa sul lago del tempo/ Video, su Canale 5 il film Sandra Bullock e Keanu Reeves

La casa sul lago del tempo (The Lake House) andrà in onda oggi, giovedì 26 dicembre, su Canale 5 alle 13,40. É un film drammatico sentimentale del 2006 con la regia di Alejandro Agresti e con protagonisti due colossi del cinema americano come Sandra Bullock e Keanu Reeves nel ruolo di Kate e Alex. Questo film è un remake di un film coreano intitolato Si-wor-ae prodotto nel 2000. Tra le varie canzoni presenti nel film ve ne è anche una del grande Paul McCartney “This Never Happened Before” e un album contenente tutte le canzoni del film è stato prodotto lo stesso anno di uscita della pellicola.

La casa sul lago del tempo, la trama del film

Diamo sguardo alla trama de La casa sul lago del tempo. Kate Forster è una giovane e brillante donna che decide di trasferirsi a Chicago, dopo avere trovato un nuovo lavoro, in una stupenda casa sul lago. Qui scopre all’interno della cassetta postale un biglietto destinato al prossimo proprietario della casa. La storia prosegue raccontando l’amore tra Kate e Alex, un talentuoso architetto per cui l’abitazione sul lago ha un significato molto importante,infatti era stata progettata da suo padre. Kate e Alex continuano a scambiarsi lettere attraverso la cassetta postale e scoprono che a dividerli vi è una distanza temporale di 2 anni, infatti Kate vive nel 2006 mentre Alex nel 2004. I due innamorati decidono di darsi appuntamento nel 2006 ma Alex non si presenterà mai all’incontro e così Kate decide di andare a convivere con il suo ex smettendo di scrivere a Alex. Un giorno la donna incontra un architetto per ristrutturare la nuova abitazione e scopre che questi altro non è che il fratello di Alex e che quest’ultimo è morto 2 anni prima in un incidente stradale. Così la donna capisce come mai l’uomo di cui si era innamorata non si era presentato all’appuntamento e corre a spedirgli una lettera dichiarandogli tutto il suo amore e pregandolo di non attraversare la strada in cui avrebbe trovato la morte.

Il trailer de La casa sul lago del tempo





© RIPRODUZIONE RISERVATA