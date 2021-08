LA CASA TRA LE MONTAGNE RITORNO A CASA/ Su Canale 5 l’esordio della saga tedesca

Il tema del film La casa tra le montagne ritorno a casa è proprio una sorta di rielaborazione del dramma ‘shakespeariano’: le due famiglie si batteranno per dividere i figli tra loro innamorati, un tema che non è così raro in molti contesti di tutto il mondo, un film che commuoverà e porterà alla riflessione il pubblico di Canale 5. Rendiamo alla regista tedesca Karola Hattop quindi giustizia ricordando alcune sue presenze nel cinema televisivo tedesco e se titoli come ‘Daheim in den Bergen – Schuld und Vergebung’ o ‘ Lilly Schönauer – Liebe mit Familienanschluss’, ‘Zu schön für mich’ non vi dicono nulla, forse le traduzioni in lingua italiana le avete incontrate proprio sulle frequenze delle televisioni commerciali nelle proposte del cinema Tv pomeridiano, una fascia che ha esaltato questa tipologia di cinema domestico.

La casa tra le montagne Ritorno a casa, film diretta dalla regista Karola Hattop

La casa tra le montagne ritorno a casa va in onda oggi, 17 agosto 2021, su Canale 5 con inizio alle ore 21,20. Ci troviamo di fronte a un film che potrebbe essere la valida soluzione per trascorrere una serata di cinema domestico per tutta la famiglia, pellicola prodotta nel 2018 e diretta dalla regista tedesca Karola Hattop, berlinese, conosciuta in tutta Europa, ma forse non come dovrebbe. Protagoniste della pellicola trasmessa da Canale 5 due attrici, quindi un film che è rosa nel cuore, ma aperto ad ogni pubblico in realtà.

La prima è Catherine Bode, tante serie tedesche nel palmares come ‘SOKO Stoccarda’, ‘La moglie del poliziotto (Die Frau des Polizisten)’, un film sempre sul genere poliziesco, ‘Un caso per due (Ein Fall für zwei)’, ‘Amore tra i fiordi (Liebe am Fjord). La seconda interprete è sempre tedesca, Theresa Scholze, figlia di due attori, conosciuta anche alle nostre latitudini per diverse parti nel cinema, ‘Alisa – Segui il tuo cuore (Alisa Folge deinem Herzen)’ è una soap opera che è stata amata anche dal nostro pubblico, poi tanto teatro per Theresa, sino alla produzione di ‘La casa tra le montagne – ritorno a casa’.

La casa tra le montagne Ritorno a casa, la trama del film

Leggiamo la trama de La casa tra le montagne Ritorno a casa. Lorenz Huber e Sebastian Leitner sono rispettivamente capifamiglia di due nuclei che sino a venti anni prima rispetto alla nostra storia erano molto amici, famiglie legate dall’amicizia e da sentimenti profondi, poi qualcosa ha rotto il giocattolo che per ben due decenni non ha più trovato il modo di ricompattarsi. Successe che Lorenz, tornando a casa, senza volerlo, investe il figlio di Sebastian, il piccolo Peter Leitner di soli otto anni e per motivi ovvi la famiglia Leitner non vuole più avere nulla a che fare con gli Huber.

Succede però che due membri delle famiglie, gli adolescenti Florian Leitner e Lisa Huber s’innamorano, una sorta di ‘Giulietta e Romeo’ post-litteram che, come nella storia poetica di William Shakespeare porterà le famiglie a dividere due cuori che chiedevano solo di potersi amare.



