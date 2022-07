La casa tra le montagne, ritorno a casa/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

La casa tra le montagne, film di Canale 5 diretto da Karola Hattop

La casa tra le montagne, ritorno a casa andrà in onda oggi, 28 luglio 2022, su Canale 5 a partire dalle ore 16.45. Si tratta di un film che appartiene a un ciclo, appunto La casa tra le montagne, che viene svolto interamente tra le montagne della Bavaria in un’ambientazione davvero straordinaria e densa di significato. Realizzato nel 2018 questo film è stato prodotto in Germania, come anche gli altri sette della saga, e dura attorno all’ora e mezzo una lunghezza tipica per i film girati per il piccolo schermo.

La regia è stata affidata da Karola Hattop mentre nel cast troviamo Theresa Scholze, Catherine Bode, Max Herbrechter e molti altri ancora. A produrre il film sono state la ARD Degeto e la Beta Film. Il titolo originale è Daheim in de Bergen: Schuld und Vergebung. Girato in maniera televisiva poggia tutto su una trama ben congegnata e con dei personaggi molto intriganti attorno a cui ruota la stessa.

La casa tra le montagne, ritorno a casa: la trama del film

Leggiamo di più su La casa tra le montagne, ritorno a casa partendo dalla trama. Il film ha per protagonista Lisa una donna che torna nel suo paese da origine tra le montagne dopo aver vissuto un’esperienza professionale importante a Monaco di Baviera. Nel suo paesino decide di aprire uno studio legale e non lo fa solo per realizzarsi a livello lavorativo ma per aiutare la sua famiglia che non riesce ancora a ottenere giustizia.

I suoi parenti hanno sofferto una crisi economica per aver perso dei pascoli a causa dei Leitner, una famiglia concorrente. Intanto Sebastian Leitner però punta il dito verso Lorenz Huber per il decesso venti anni prima in un brutto incidente del figlio. Lisa vuole riaprire il processo anche se non tutti sono convinti come la sorella Marie che teme molto per questa decisione. Risulterà decisivo l’intervento di una persona in un finale che promette delle sorprese davvero impossibili da pensare prima.

