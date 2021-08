La casa tra le montagne, una casa per due, Canale 5/ La miniserie tv in prima serata

La casa tra le montagne, una casa per due: film diretto da Karola Hattop

La casa tra le montagne, una casa per due andrà nuovamente in onda oggi, 24 agosto, su Canale 5 in prima serata, l’inizio del film è fissato per le ore 21.20. Questa è una produzione tedesca che ha visto la sua prima messa in onda nel 2019. La pellicola ascrivibile al genere dei film drammatici vede la regia di Karola Hattop, sufficientemente esperto il cast di attori, tra di essi si segnalano Theresa Scholze, Judith Toth e Thomas Unger. LA pellicola non è una prima televisiva essendo già apparsa nei vari canali di streaming.

La prima cosa bella, Canale 5/ Diretta streaming video: film pluripremiato in Italia

La casa tra le montagne, una casa per due: la trama del film

E ora leggiamo la trama de La casa tra le montagne, una casa per due. Marie è incinta la il suo stato soprattutto a causa del padre del bambino non è dei migliori sotto il punto di vista psicologico. La donna infatti non vuole rendere noto il suo stato ne al padre biologico del nascituro ne anto meno al suo compagno.

Imparare ad amarti, Canale 5/ Diretta streaming video: risate e lacrime

Come se non bastasse inoltre George chiede alla donna di rappresentarlo legalmente nella causa verso la sua ex moglie, una causa che sta diventando lunga e burrascosa. All’alpeggio inoltre arriva Lena, la donna decide vista la somiglianza di trasferirsi nella casa e di scambiarsi con la sorella, allo scopo di dare a quest’ultima un attimo di tranquillità.

LEGGI ANCHE:

Big Wedding, Rai 1/ Diretta streaming video: film con Robert De Niro e Diane Keaton

© RIPRODUZIONE RISERVATA