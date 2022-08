La casa tra le montagne Una Casa per Due/ Su Canale 5 il film romantico

La casa tra le montagne Una Casa per Due, film di Canale 5 diretto da Michael Zens

La casa tra le montagne Una Casa per Due va in onda a partire dalle ore 16.35 su Canale 5 oggi, 11 agosto 2022. La pellicola è il terzo di una serie di film la cui trasmissione è iniziata nel 2018 in Germania sul canale Das Erste, composta da 8 episodi di 90 minuti ciascuno.

La regia è a cura di Michael Zens e il soggetto è stato scritto da Brigitte Müller. Il cast è composto da nomi importanti del panorama cinematografico tedesco: Theresa Scholze, Catherine Bode, Thomas Unger, Matthi Faust, Walter Sittler, Max Herbrechter, Judith Toth, Nadja Sabersky, Nina Gnädig, Karl Knaup e Mathias Herrmann. Il film, il quale titolo originale è Schwesternliebe (tradotto letteralmente: Amore tra sorelle), ha esordito in Germania con uno share del 13.3% e quattro milioni di telespettatori, mentre in Italia coloro che hanno guardato la pellicola durante la prima messa in onda sono stati in un milione e duecentomila, con uno share del 10.1%.

La casa tra le montagne Una Casa per Due, la trama del film

La trama del film La casa tra le montagne Una Casa per Due riprende da dove si era interrotta dal precedente episodio (Novità a Casa): Marie Huber e Georg Leitner hanno condiviso una notte di passione, durante la quale Marie rimane incinta. Marie ha confessato della sua gravidanza solo alla sorella Lisa, un avvocato, poiché spaventata dalla reazione del padre, ma diventa sempre più difficile nasconderla con la crescita del feto. Nel frattempo Georg ha in atto una disputa con l’ex consorte Mirjam sulla figlia Lea: Mirjam si trasferirà in Francia con il nuovo compagno e vorrebbe portare la bambina con sé, ma ovviamente Georg non è d’accordo e si rivolge a Lisa per rappresentarlo in tribunale; quest’ultima gli consiglia di far sembrare Mirjam una cattiva madre per vincere la custodia.

Le due famiglie sono però legate da un passato triste: venti anni prima, ubriaco, Lorenz Huber (padre di Marie e Lisa) aveva investito Peter, figlio più giovane di Sebastian Leitner e quindi fratello di Georg, creando una forte inimicizia tra le due compagini, in precedenza molto amiche, e causando agli Huber la perdita di gran parte delle loro proprietà. Una volta confessato al signor Huber della gravidanza, Marie e Lisa trovano il padre Lorenz a pregare sulla tomba di Peter, e scoprono che questo vi si reca tutti i giorni alla stessa ora; ma la cosa più sorprendente è la presenza, insieme a Huber, di Sebastian Leitner.











