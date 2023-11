LA CASERMA 2023, 1a puntata/ Anticipazioni, diretta e concorrenti: a rischio eliminazione Pessina, Yin e…

La Caserma 2023, anticipazioni puntata 12 novembre:

La puntata iniziale di Là caserma 2023, poi, prosegue con una sessione di addestramento fisico allo stress dell’altezza. E tra i 18 concorrenti in corsa al reality show di casa Rai, diverse sono le recluta rivelatesi in estrema difficoltà. Così, si determina la recluta meno idonea alla permanenza nella caserma dei team competitor, Puma e Falchi.

E alla prima settimana di attività addestrativa, in base alle valutazioni degli istruttori, il personale attenzionato é Garufi, Fiorito, Cavalluzzo, Schenoni, Del Frate, Fedele, Yi, Pessina. E alla nuova prova all’orizzonte tra gli attenzionati potrebbe esservi almeno una recluta eliminata.

Puma vs Falchi

L’appuntamento televisivo di inizio del La Caserma 2023 vede poi i Puma e i Falchi contendersi la vittoria della prima prova fisica di gruppi. E a vincere il titolo di trionfatori alla prima prova fisica, de La caserma 2023, sono i Falchi. Si aggiunge quindi il turno del servizio di piantone delle camerate per i perdenti, ossia i Puma. E i concorrenti ufficiali sono in tutto 18, promossi all’upgrade di recluta. (Agg. Di Serena Granato.

L’addestramento

La puntata d’inizio de La caserma 2023 vede i concorrenti recluti presentarsi all’occhio pubblico, rendendo pubblico il motivo legata alla partecipazione al reality show di casa Rai. E tra una presentazione e l’altra, mentre si preannuncia che l’addestramento in caserma é della durata di 5 settimane, tra le reclute si spendono lacrime al taglio dei capelli come da regolamento previsto.

E tra i competitor, Giorgia Yin si dichiara particolarmente contraria al taglio dei capelli, che nel suo caso “fortunato” si rivela essere un taglio medio. (Agg. Di Serena Granato)

24 concorrenti in gara

Questa sera, 12 novembre 2023 su Rai Due, va in onda la seconda edizione de La Caserma. Dopo una lunga pausa, il docureality torna tra conferme e novità. A partecipare sono 24 giovani, 14 ragazzi e 10 ragazze, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che dovranno mettersi alla prova tra sfide e faticose gare, imparando a fare squadra superando ogni tipo di divergenza. I concorrenti sono ragazzi comuni, tra loro ci sono: un’operaia, una commessa, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, un operatore sanitario, un personal trainer, una modella e tanti studenti.

Per tutti i concorrenti de La Caserma 2023 le prove inizieranno sin da subito, perché tutti dovranno rinunciare a Internet, cellulari e dunque contatti con l’esterno, a favore di disciplina e fatica.

La Caserma 2023, location e selezione: concorrenti divisi in due squadre

Parlando delle novità de La Caserma 2023, scopriamo che la location non è più la caserma di Levico Terme (TN), ma il Forte Albertino di Vinadio (CN), una fortezza eretta nel 1834. Altra novità sta nel fatto che i 24 concorrenti verranno messi alla prova sin da subito da prove di scrematura: solo 18 dei ragazzi verranno scelti per partecipare al corso di addestramento. Le reclute che riusciranno a superare queste prove saranno poi divise in due gruppi, i Falchi e i Puma, che si sfideranno ogni settimana.

Ovviamente alle prove e sfide si alterneranno racconti di vita personale, insicurezze e difficoltà dei ragazzi, e sicuramente anche qualche amore che potrebbe nascere all’interno della Caserma.

La Caserma 2023, chi sono gli istruttori della seconda edizione

A seguire e valutare il percorso dei concorrenti de La Caserma 2023 sarà anche in questa edizione un gruppo di istruttori. Il responsabile del corso è il capo istruttore Renato Daretti, affiancato da Giovanni Rizzo. A completare il team anche l’istruttore Germano Capriotti coadiuvato da Deborah Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera. Chi nel corso delle settimane si dimostrerà meritevole per impegno e capacità andrà avanti nella gara, chi invece si mostrerà indisciplinato e poco dedito al sacrificio rischierà di essere espulso dalla caserma.











