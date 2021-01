La Caserma/ Diretta e concorrenti: regole militari per la Generazione Z

LA CASERMA, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 26 GENNAIO

Dopo il grande successo ottenuto dall’ultima edizione de Il collegio, Raidue punta ancora sugli esperimenti sociali. Da mercoledì 27 gennaio, in prima serata, andrà in onda per sei settimane il docu-reality “La Caserma” che vedrà quindici ragazzi e sei ragazze, tutti appena maggiorenni, nel mondo militare dove conosceranno la disciplina, i doveri, le regole della convivenza, gli addestramenti e dure esercitazioni. La “Generazione Z” che non è abituata a vivere senza la tecnologia, vivrà per un mese un’esperienza estrema ed unica nel corso della quale scopriranno il valore dell’amicizia e della solidarietà.

La voce narrante de “La Caserma” è Simone Montedoro. L’attore racconterà le emozioni, i dolori e tutto ciò che accadrà a Levico, in provincia di Trento, dove si trova la caserma, immersa nel verde, circondata da boschi e lambita da un fiume.

LA CASERMA: I CONCORRENTI

Chi sono i protagonisti de “La Caserma”? I protagonisti del nuovo docu-reality di Raidue sono studenti, lavoratori o appartenenti alla sempre più nutrita categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro e che hanno tra i 18 e i 23 anni. Al momento sono state svelate le identità solo di tredici concorrenti: il 18enne George Ciupilan che ha partecipato a “Il collegio 4”; i gemelli Nicholas e William Lapresa che, su Tiktok hanno più di 7 milioni di follower; la neolaureata Erika Mattina; la youtuber Naomi Akano; la 23enne Omar Hussain che fa parte del Mensa: la 21enne Elena Santoro, figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito; la 19enne Martina Albertoni; la 23enne istruttrice di danza e yoga Alice Paniccia; il 18enne Luca Ferrettini; il 22enne Alessandro Badinelli, il 19enne Antonio Gennarelli e la 22enne Linda Mauri.

GLI ISTRUTTORI

I ragazzi dovranno adattarsi a un rigido percorso di formazione militare. A controllare i ragazzi ed insegnare loro le rigide regole della vita militare saranno i cinque istruttori professionisti Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo, Renato Daretti. I ragazzi dovranno tuffarsi in un training ispirato alla disciplina militare e dovranno affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna.



