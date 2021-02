La Caserma Rai 2/ Concorrenti, eliminato e diretta: sfida tra le nevi del Trentino

La Caserma, anticipazioni puntata 24 febbraio

La Caserma, il nuovo reality di Raidue, torna in onda oggi, mercoledì 24 febbraio, in prima serata, con la penultima puntata. Dopo il grande successo ottenuto da Il Collegio, anche La Caserma sta conquistando il pubblico più giovane, sempre più appassionato alle vicende delle reclute che, tra un’esercitazione militare e l’altra, tra una prova e l’altra, stanno scoprendo nuove emozioni dando vita anche a rapporti e simpatie varie. Seguitissima dai giovanissimi, La Caserma, con la puntata in onda oggi, regalerà numerosi colpi di scena ai telespetattori. L’appuntamento odierno, infatti, si aprirà con una comunicazione ufficiale che cambierà gli equilibri delle squadre. Per intermediare tra gli istruttori e le squadre, saranno nominati un comandante e un vice comandante. Una decisione che scatenerà reazioni diverse tra i ragazzi che non saranno totalmente d’accordo con la scelta di avere degli intermediari.

I concorrenti del reality La Caserma

Le reclute de La Caserma sono: George Ciupilan, i gemelli Nicholas e William Lapresa, Erika Mattina, Naomi Akano, Omar Hussain, Elena Santoro, Martina Albertoni, Alice Paniccia, Luca Ferrettini, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli, Linda Mauri, Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa.

Prova tra la neve

Alla conclusione dell’avventura ne La caserma manca sempre meno e le prove per le reclute sia fisiche che mentali diventano sempre più dure. Nel corso della puntata di oggi, complice una nevicata che cambierà lo scenario del Trentino, i commilitoni si ritroveranno ad affrontare delle prove rese ancora più difficili dal freddo e dal gelo. Le temperature glaciali influenzeranno anche gli umori degli allievi de La Caserma i quali, per superare le varie sfide che verranno comunque portate a termine, dovranno mettere da parte i problemi personali e quelli con gli altri commilitoni. Nel corso della serata, poi, i commilitoni dovranno affrontare un’esercitazione al Forte Belvedere, una delle fortezze italiane più grandi.

Lo sconforto della matricola Cimadoro

Con la conclusione dell’avventura sempre più vicina, i commilitoni saranno particolarmente stressati. Tra gli allievi de La Caserma, chi sarà particolarmente in crìsi per la durezza della vita militare, sarà la matricola Cimadoro che sarà assalita dallo sconforto. Ad aiutarlo saranno gli altri commilitoni che proveranno in tutti i modi a tirargli su il morale ritrovando, così, anche lo spirito di squadra. Grazie all’aiuto dei compagni, la matricola Cimadoro riuscirà a trovare l’entusiasmo per portare a termine l’avventura?



