La Caserma, Rai 2/ Diretta e concorrenti: primi amori e nuovi allievi

LA CASERMA, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 3 FEBBRAIO

Dopo l’ottimo debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 2.268.000 spettatori e il 9.9%, mercoledì 3 febbraio, con la voce narrante di Simone Montedoro, in prima serata su Raidue, torna in onda La Caserma, il nuovo docu-reality che racconta le avventure di 21 ragazzi che, dopo aver abbandonato le proprie abitudini, si sono tuffati in una realtà nuova come quella della vita militare. All’interno della caserma che si trova a Levico, in provincia di Trento, i 21 ragazzi, sotto la guida dei cinque istruttori professionisti Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi e dell’istruttore capo, Renato Daretti., affrontano prove di addestramento, esercitazioni ed esami molto simili a quelli che affrontano i veri militari.

Dopo la presenza dei primi 13 concorrenti, cosa accadrà durante la seconda puntata? Quali sfide dovranno affrontare le varie reclute? Tutti gli allievi riusciranno a superare le varie sfide previste dal training militare ideato dagli istruttori?

LA CASERMA, I CONCORRENTI: NUOVI ARRIVI

Nel corso della prima puntata de La Caserma, la voce di Simone Montedoro ha presentato al pubblico di Raidue i primi tredici concorrenti. Hanno preso possesso della caserma: George Ciupilan, i gemelli Nicholas e William Lapresa, Erika Mattina, Naomi Akano, Omar Hussain, Elena Santoro, Martina Albertoni, Alice Paniccia, Luca Ferrettini, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli e Linda Mauri. Questa sera, invece, nella caserma, arriveranno otto nuovi ragazzi, pronti a indossare la divisa militare: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa.

LE PROVE DELLA SECONDA PUNTATA

L’arrivo dei nuovi concorrenti porterà i veterani de La Caserma a mostrare la vita militare ai nuovi arrivati. I nuovi arrivati conosceranno il servizio di piantone notturno e l’attività di svago allo spaccio dove gli allievi militari potranno ricevere anche qualche birra. Gli allievi de La Caserma saranno così suddivisi in tre squadre che affronteranno come prima prova di gruppo la corsa zavorrata. Al termine della prova sarà eletta una squadra vincitrice. Non mancheranno le prime incomprensioni, ma nasceranno anche i primi amori.



