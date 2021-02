La Caserma, Rai 2/ Diretta e concorrenti: prova in piscina, George Ciupilan e problemi d’amore…

La Caserma, anticipazioni puntata 16 febbraio

La Caserma, il docu reality di Raidue che sta ottenendo un grandissimo successo tra i ragazzi della “Generazione Z”, eccezionalmente, torna in onda oggi, martedì 16 febbraio, in prima serata, con la quarta puntata che regalerà grandi emozioni sia ai ragazzi della caserma che al pubblico e che regalerà una lezione di storia intensa e molto significativa. Nel corso della quarta puntata de La Caserma, i commilitoni torneranno in aula per ascoltare una nuova lezione impartita dal giornalista Aldo Cazzullo. Un racconto intenso che metterà l’accento sugli ultimi 100 anni di storia dell’Italia dando risalto alle storie dei giovani che, per il bene della Patria, abbandonarono le proprie famiglie per combattere per un ideale comune. Nel corso della puntata, naturalmente, non mancheranno prove e nuove sfide per i commilitoni.

I concorrenti del reality La Caserma

I commilitoni de La Caserma sono: George Ciupilan, i gemelli Nicholas e William Lapresa, Erika Mattina, Naomi Akano, Omar Hussain, Elena Santoro, Martina Albertoni, Alice Paniccia, Luca Ferrettini, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli, Linda Mauri, Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa.

Oggi nuova lezione di storia con Aldo Cazzullo

Uno dei momenti più intensi della quarta puntata de La Caserma sarà la lezione di storia del giornalista Aldo Cazzullo che farà riflettere i ragazzi della Generazione Z sull’importanza di avere un ideale e combattere per quello. Il giornalista, in particolare, racconterà la storia dei giovanissimi che, 100 anni fa, furono mandati a combattere in prima fila per l’Italia. Erano giovani, analfabeti, sicuramente molto diversi dai giovani di oggi che, tuttavia, di fronte alla necessità di combattere per la propria Patria, abbandonarono la propria vita. “Essere italiani è un’opportunità e una responsabilità fatta di valori morali”, ricorderà Cazzullo.

La Caserma: viaggio nei luoghi storici, prove in piscina e scelta d’amore

Il momento di svago vedrà i ragazzi de La Caserma alle prese con un viaggio nei luoghi e iconici degli anni protagonisti della lezione di storia di Aldo Cazzullo. Naturalmente, nel corso della puntata, non mancheranno le prove. Grande novità sarà la prova in piscina. Gli istruttori, inoltre, metteranno a dura prova i commilitoni cercando nuovi leader e rimescolando la formazione delle squadre. Tra gli allievi e le allieve de La Caserma, inoltre, stanno nascendo le prime simpatie e, qualcuno, nel corso dell’appuntamento di oggi, sarà chiamato a compiere importanti scelte d’amore.



