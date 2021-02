La Caserma, Rai 2/ Elena e Linda, baci fuori controllo. E Daretti sclera: “siete pazzi?”

Due reginette de La Caserma sono già conquiste per due veterani. Nella seconda puntata del nuovo reality Rai, Elena Santoro bacia William Lapresa, Linda Mauri invece scambia effusioni con George Ciupillan. I protagonisti indiscussi sono loro, già al centro del chiacchiericcio social dopo la puntata della settimana scorsa. In molti avrebbero scommesso sull’ex collegiale George Ciupilan, che oltretutto, dopo il ritorno in tv, continua a volare alto anche sui social. Indipendentemente dalla popolarità in rete, la recluta ha fatto di tutto per farsi notare nella seconda puntata de La Caserma. Dopo alcune scintille coi nuovi arrivati, il bacio rifilato a Linda. Ed ora una potenziale relazione da gestire in un reality complesso e faticoso. Certo, lui che ha partecipato a Il Collegio – le cui regole e dinamiche somigliano molto a La Caserma – parte leggermente avvantaggiato.

La Caserma, top e flop seconda puntata: Martina Albertoni abbandona?

Martina Albertoni starebbe meditando l’abbandono dopo appena due puntate. L’aria di competizione che si respira in Caserma non sembra andare d’accordo col suo carattere pacato. Più volte vive momenti di sconforto e durante le esercitazioni arriva persino a scambiarsi opinioni molto accese coi compagni. Evidentemente non riesce a far suo lo spirito del programma e quando se ne rende conto scoppia a piangere. L’ipotesi abbandono era già circolata ad inizio puntata, proprio quando Martina stava facendo i conti con uno dei suoi momenti di debolezza. Infine il confronto risolutivo (?) con l’ispettore capo Daretti, che ha provato a calmarla. Tra i protagonisti della seconda puntata, nel bene e nel male, i gemelli Nicholas e William Lapresa, sempre agguerritissimi. Soprattutto William si è rivelato poco benevolo e accogliente nei confronti delle nuove reclute, palesando insicurezze e limiti caratteriali.

La Caserma, top e flop seconda puntata: Luca Ferrettini veterano

Tra le sorprese della seconda puntata de La Caserma il diciannovenne Luca Ferrettini. Giovanissimo ma già in grado di esprimere concetti più maturi. Funge da leader senza ritenersi tale, riporta la calma quando serve. La puntata di ieri infatti è stata agitatissima. L’arrivo dei nuovi concorrenti (Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa) ha scombussolato non poco gli equilibri del gruppo. Tra gelosie e liti, i fratelli Lapresa e Ciupilan hanno perso la testa. Mentre nella prossima puntata a perderla sarà l’istruttore Daretti, come si evince dalle anticipazioni del 10 febbraio. Nello spot Rai si scaglia contro le reclute inferocito: “Siete pazzi?”. Cosa avranno combinato, questa volta, i concorrenti de La Caserma per farlo imbufalire così?



