La Caserma, Rai 2/ Elena Santoro e William sulle montagne russe. E lo scherzo a Ciupilan..

La terza puntata de La Caserma coincide con l’abbandono ufficiale di Martina Albertoni. Era nell’aria da tempo, ma il confronto con istruttore capo Daretti faceva intuire un ripensamento in extremis. Così non è stato. La giovane recluta è andata dritta per la propria strada, facendo ritorno a casa. La sua decisione ha creato non pochi malumori all’interno della caserma, lasciando alcuni concorrenti molto turbati e scossi. Scossa come Elena Santoro, quando finalmente si è aperta alle telecamere per svelare un suo lato inedito. Risulta una ragazza molto sensibile quando piange per i genitori, ma anche orgogliosa e ambiziosa quando si pone l’obiettivo di stupirli. E’ approdata a La Caserma con questo scopo e siamo certi che stia riuscendo nel suo intento. Papà e mamma, entrambi militari, saranno fieri del suo percorso nel docureality di Raidue.

La Caserma, terza puntata: lo scherzo a George Ciupilan momento esilarante

George Ciupilan se l’è vista davvero brutta quando ha scoperto Linda in bagno con Andrea Fratino. Per sua fortuna era solo uno scherzo, organizzato con la complicità di tutti i concorrenti e dell’istruttrice Colucci. La sua reazione non ha deluso i gemelli Lapresa, ma anche la stessa Linda che grazie alla gag ha capito di essere importante per George. Simpaticissimo anche Andrea Fratino, che è stato al gioco e ha dovuto fare i conti un Ciupilan insolitamente furibondo. Accortosi dello scherzo il buon George si è quasi commosso, guadagnando punti proprio con Linda. I due continuano ad avvicinarsi sensibilmente, puntata dopo puntata. Chissà se usciranno da La Caserma in coppia o come semplici amici.

La Caserma, terza puntata: la prova con le armi finte e la gelosia di William Lapresa

La prova con le armi finte ha caratterizzato buona parte della terza puntata de La Caserma. L’istruttore capo Daretti è rimasto molto soddisfatto dei suoi ragazzi, anche se non ha digerito la bravata notturna delle reclute, ad un passo dall’espulsione. Tra questi, anche stavolta, il solito William Lapresa, tra l’altro sempre più coinvolto nel rapporto con Elena Santoro. Ad un certo punto ha ammesso di non riuscire a fidarsi del tutto nei suoi confronti, così lei gli ha promesso dimostrazioni concrete. Nel finale l’ira spassosa dell’istruttrice Deborah Colucci contro Linda e George, quando li pizzica nello stesso letto, sotto le coperte, abbracciati: “Fate attenzione, altrimenti divento una iena”, ha detto. Siamo certi non stia scherzando.



