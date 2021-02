La Caserma Rai 2/ Tensioni tra Elena Santoro e Lapresa, lei perde la testa e..

La quarta puntata de La Caserma vede forse svanire l’ipotesi di un futuro sentimentale tra Elena Santoro e William Lapresa. Accusata per l’ennesima volta di doppiogiochismo, Elena perde letteralmente la testa e ad un certo punto si fionda contro William Lapresa. Sono volati stracci ed insulti abbastanza pesanti, macigni che di fatto sembrano sancire la fine di un possibile prosieguo al di fuori de La Caserma. Ma la quarta puntata del programma ha regalato molto altro, tra cui l’esercitazione in piscina, l’approfondimento culturale col giornalista Aldo Cazzullo e la difficilissima prova con finti esplosivi dentro un vecchio edificio abbandonato. Il responsabile Daretti, inoltre, ha deciso di concedere un’ultima chance ad Andrea Fratino, a rischio espulsione per la sua scarsa propensione al rispetto delle regole.

La Caserma, quarta puntata: William Lapresa e Elena Santoro, entrambi si proclamano leader

Nel corso della quarta puntata de La Caserma, i responsabili annunciano che a breve verranno selezionati i capitani delle due squadre. In quanto tali avranno il compito di guidare il gruppo nelle varie “missioni”. William Lapresa ed Elena Santoro, in questo caso, viaggiano all’unisono ritenendosi entrambi i profili più adatti per assumere l’incarico. Non tutti però sono dello stesso avviso: il diciannovenne Luca Ferrettini, leader silenzioso, ha già una folta lista di seguaci tra le reclute. E non potrebbe essere diversamente, dato che possiede tutte le caratteristiche necessarie per guidare il gruppo con equilibrio e spirito decisionale. Scopriremo nel corso della prossima puntata chi verrà nominato leader, anche se è plausibile che la sfida sia soprattutto tra questi tre concorrenti.

La Caserma, l’esercitazione in piscina: Fratini si spoglia davanti all’istruttrice

Durante l’esercitazione in piscina i concorrenti si devono misurare con lo stile rana, portando in vasca anche tutta l’attrezzatura. Una recluta de La Caserma non sembra prendere seriamente la prova e fa imbestialire l’istruttrice Deborah Colucci quando si spoglia senza il consenso dei responsabili. Andrea Fratini, quindi, scatena la reazione rabbiosa del suo superiore e per un soffio non rimedia l’espulsione immediata. Così, a seguito del suo comportamento, Andrea Fratino viene convocato per un faccia a faccia con Daretti, il quale gli affida un ultimo compito per migliorare la sua attitudine militare. Il concorrente d’ora in avanti dovrà redigere ogni mattina un report dettagliato sugli standard di ordine e pulizia delle due camerate. Una sorta di ultima prova per evitare la squalifica.



