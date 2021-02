La Caserma, Rai2/ Diretta e concorrenti: donne in guerra con Aldo Cazzullo

LA CASERMA, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 10 FEBBRAIO

Mercoledì 10 febbraio, in prima serata, Raidue trasmette la terza puntata de La Caserma, la nuova avventura che ha catapultato 21 ragazzi della Generazione Z nella vita militare. Gli istruttori professionisti Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi e l’istruttore capo, Renato Daretti, anche questa sera, nella caserma di Levico, in provincia di Trento, continueranno a mettere a dura prova i 21 ragazzi che, ogni settimana, affrontano prove fisiche e mentali simili a quelle che affrontano i soldati in guerra. Dopo l’esperimento de Il collegio, anche quello de La Caserma sta ottenendo grande successo. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 1.717.000 spettatori (7.6%). Cosa accadrà nella puntata in onda questa sera? Quali prove dovranno affrontare i concorrenti?

I CONCORRENTI

I concorrenti de La Caserma sono: George Ciupilan, i gemelli Nicholas e William Lapresa, Erika Mattina, Naomi Akano, Omar Hussain, Elena Santoro, Martina Albertoni, Alice Paniccia, Luca Ferrettini, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli, Linda Mauri, Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa.

LE DONNE IN GUERRA: ALDO CAZZULLO OSPITE

Nel corso della terza puntata de La Caserma, gli allievi assisteranno ad una lezione che terrà Aldo Cazzullo, giornalista, storico e scrittore. Nel corso della lezione, Aldo Cazzullo racconterà la storie delle donne in guerra. Sarà, così, raccontata la storia di Viktoria Savs, un giovane soldato al fronte nella Prima Guerra Mondiale che, in realtà, era una donna; la storia di Maria Plozner Mentil, l’unica donna a cui è intitolata una caserma italiana. I ragazzi, poi, conosceranno la storia dei “figli della guerra” nati dalle violenze subite dalle donne durante la guerra. Spazio, poi, anche al ruolo delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, si parlerà della partigiana Cleonice Tomassetti di cui è famosa la frase: “Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo farlo: esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi avverto che è inutile: quello non lo dominerete mai”.

PROVE IN ESTERNA

Dopo la lezione con Aldo Cazzullo, i ragazzi de La Caserma saranno impegnati in prove fisiche che metteranno alla prova la loro resistenza fisica. Saranno impegnati, inoltre, in un’inedita esercitazione a squadre in esterna durante la quale saranno utilizzate delle riproduzioni di armi. Tra un’esercitazione e l’altra, i ragazzi avranno modo di divertirsi e di organizzare uno scherzo ritrovando la spensieratezza della loro età.



