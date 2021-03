La Caserma, Rai2/ Diretta ultima puntata e concorrenti: Elettra Lamborghini ospite

La Caserma, anticipazioni ultima puntata

Mercoledì 10 marzo, in prima serata, Raidue trasmessa l’ultima puntata de La Caserma, il nuovo docu-reality che, esattamente come Il Collegio, ha conquistato i consensi del pubblico più giovane. Per i quindici ragazzi e le sei ragazze poco più che maggiorenni e giunti da tutta Italia, è arrivato il momento di concludere un’esperienza formativa che li ha tenuti lontani dalle proprie famiglie per un mese. Nella caserma si sono immersi nella vita militare eseguendo gli ordini dei cinque istruttori professionisti ovvero Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi. A controllare la vita della caserma è stato l’istruttore capo, Renato Daretti che non ha esitato nell’infliggere punizioni ai commilitoni. dopo settimane di prove, sfide, ma anche di emozioni, per i ragazzi è giunto il momento del saluto finale. Cosa accadrà nell’ultima puntata?

Il saluto finale de La Caserma

Competizione alle stelle tra i commilitoni de La Caserma. L’ultima puntata del docu-reality di Raidue promette colpi di scena e grandi emozioni. Prima del saluto finale, le matricole devono seguire le lezioni, affrontare nuove prove ed esercitazioni al termine delle quali sarà eletta la squadra migliore. Il momento più emozionante, però, arriverà con il congedo. Vivere insieme in caserma, affrontare sfide e prove molto complicate ha permesso ai ragazzi di creare un legame forte e stabile. Durante i saluti finali non mancheranno lacrime e abbracci. I ragazzi, poi, torneranno dalle proprie famiglie che li ritroveranno cresciuti e maturati dopo l’incredibile esperienza vissuta.

Elettra Lamborghini ospite

L’ultima puntata de La Caserma regalerà un momento di svago a tutti i ragazzi. I commilitoni, prima del saluto finale e del ritorno a casa, infatti, riceveranno una graditissima sorpresa. In caserma, infatti, arriverà Elettra Lamborghini che farà cantare e ballare le matricole regalando loro una festa e un momento che non dimenticheranno mai. Tra musica e balli, le ultime ore in caserma saranno memorabili per i protagonisti del reality di Raidue. Anche l’ultima puntata può essere vista in diretta su Raidue o in streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA