La Caserma/ Twerk di Eletta Lamborghini ed epico finale con Heroes, Daretti piange?

La Caserma chiude i battenti, almeno per il momento. La prima edizione del reality targato Rai va alla squadra Blu, che alla fine non ritiene nemmeno di esultare. “Perché usciamo di qui come un blocco unico”, spiega uno dei protagonisti Andrea Fratino. Rivalità superate e amicizie da coltivare da qui ai prossimi anni, ma non solo. La Caserma ha dato vita a nuovi amori, come quello sbocciato tra Elena Santoro e William Lapresa o tra l’ex collegiale George Ciupilan e l’esplosiva Linda Mauri. Chi vivrà vedrà dice il detto, ma dentro La Caserma le due coppie hanno manifestato genuinamente i loro sentimenti, tra alti e bassi. Nell’ultima puntata c’è stato il tanto atteso riavvicinamento tra Elena Santoro e William Lapresa. Lei gli soffia il premio di ‘miglior vice capitano’ ma lo ripaga con un bacio da cinema, sulle note della colonna sonora del celebre film ‘Il Tempo delle Mele’.

Elettra Lamborghini twerka a La Caserma

Dal romanticismo del film all’esuberanza coinvolgente di Elettra Lamborghini. La showgirl è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata: fa il suo ingresso in Caserma cantando ‘La Musica e il resto scompare’ e cattura tutti gli sguardi dei maschietti. Ma non solo. Erika Mattina, ad esempio, non nasconde la sua venerazione per la spumeggiante Elettra. Prima di andarsene la ricca ereditiera twerka con uno dei ragazzi, davanti agli sguardi sbigottiti delle reclute. Alice Paniccia, invece, vive il suo magic moment durante la telefonata col fidanzato, che giustamente non vede l’ora di riabbracciare. In un contesto in cui siamo ormai dipendenti dalla tecnologia e dall’uso esasperato degli smartphone, non dev’essere stato semplice tagliare i rapporti coi propri affetti per un mese intero.

La lettera commuovente dei ragazzi dedicata a Daretti

L’istruttore capo Daretti è entrato nel cuore di tutti i concorrenti de La Caserma. Con la sua fermezza e rigidità ha insegnato molto ai ragazzi e alle ragazze del reality, mostrando loro anche un lato molto umano. E così nell’ultima puntata, sotto una nevicata molto abbondante, le reclute scrivono e leggono ad alta voce una bellissima lettera per ringraziare l’istruttore capo e i suoi collaboratori. “Non vi dimenticheremo mai”, è il succo del messaggio che i protagonisti della Caserma si sono scambiati nell’ultima puntata. E sulle note di Heroes i volti emozionati di Nicholas e William Lapresa, Elena Santoro, Alessandro Badinelli, Luca Ferettini, Simone Peroni, George Ciupilan, Omar Hussain, Erika Mattina, Elia Cassardo e tutti gli altri protagonisti de La Caserma, pronti a rientrare nelle proprie case con un bagaglio molto più ricco di quando sono partiti.



