La Cattedrale del mare/ Anticipazioni e diretta 19 marzo: la fuga di Arnau

Pubblicità

La Cattedrale del mare: diretta prima puntata

Tutto pronto per la prima puntata de “La cattedrale del mare“, la serie storica omonima ispirata al romanzo bestseller dell’avvocato Ildefonso Falcones. Un’opera da milioni di copie vendute nel mondo al punto di essere stato pubblicato in ben 14 edizione. Ambientato nella società catalana del XIV secolo, il protagonista delle vicende è Arnau Estanyol, un servo della gleba alla ricerca della propria strada e di un riscatto sociale. Fuggito con il padre dalla tirannia e dagli abusi dei signori feudali, il giovane Arnau approda a Barcellona nel quartiere della Ribera, per intenderci quello dei vasai. Nonostante le mille difficoltà, il giovane fuggiasco riuscirà a fare la sua scalata sociale conquistandosi il titolo di Barone e di Console del Mare. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pubblicità

LA CATTEDRALE DEL MARE, LA TRAMA DELLA SERIE TV

Pronta per il debutto in Italia la serie tv spagnola La Cattedrale del Mare: verrà trasmessa nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 19 maggio 2020. Andrà in onda con i primi due episodi, “Fuggitivi” e “Fratelli“, in prima Tv per le reti in chiaro. Basato sul romanzo omonimo scritto da Ildefonso Falcones, lo show segue le vicende di Arnau, un servo interpretato da Aitor Luna e che cerca di cambiare il suo destino inesorabile. Per il protagonista infatti non sarà semplice riuscire a sfuggire alle pressioni di famiglia, mentre scopre e insegue il vero amore. Il padre vorrebbe che sposasse una cortigiana che lo disprezza, mentre Arnau sogna di poter vivere al fianco di Aledis (Andrea Duro). L’ambientazione invece colloca i personaggi nella Barcellona del XIV secolo, un periodo storico che vedrà la città fiorire sempre di più. Un orgoglio catalano che verrà sottolineato ancora di più nel 2017, quando la Regione chiederà l’indipendenza tramite un referendum che verrà ostacolato dal governo Rajoy. Al centro della trama invece ci sarà anche la costruzione della chiesa di Santa Maria del Mar, citata nel titolo della serie. Il motivo è legato ad Arnau e al suo lavoro iniziale come trasportatore di pietre. Il suo rapporto con la struttura religiosa tuttavia non terminerà negli anni successivi, quando riuscirà finalmente ad ottenere successo e diventare un ricco banchiere.

IL CAST DELLA SERIE TV SPAGNOLA LA CATTEDRALE DEL MARE

Nel cast de La Cattedrale del Mare sono presenti invece anche gli attori Michelle Jenner (Mar Estanyol); Pablo Derqui (Justin Chatwin); Nathalie Poza (Francesca Esteve); Silvia Abascal (Elionor); Crispulo Cabezas (Genis) e Joseph Maria Pou (Sahat). Anche se lo show ha riscosso un grande successo in madre patria, riuscendo ad oscurare al debutto persino Supervivientes (la versione iberica de L’isola dei famosi), solo un’attrice è riuscita ad ottenere una candidatura agli Iris Award. Ovvero la Jenner per la categoria Miglior Attrice, anche se in seguito il premio è stato affidato a Jamie Chung per il film 1985.

Pubblicità

LA CATTEDRALE DEL MARE ANTICIPAZIONI DEL 19 MAGGIO 2020

Ecco cosa succederà nella prima puntata de La Cattedrale del Mare secondo le anticipazioni:

EPISODIO 1, “FUGGITIVI” – Bernat Estanyol disubbidisce al suo padrone per vendetta: l’uomo aveva violentato sua moglie e rapito il figlio Arnau. In seguito uccide un uomo e per sfuggire alla pena prevista decide di trasferirsi a Barcellona con il figlio, dove vive la sorella Francesca. Quest’ultima si è appena sposata con Genis Puig, un commerciante del posto e che potrebbe aiutare Arnau e il padre a togliersi dalla condizione di servitù ed elevarsi a livello sociale. Per ottenere il suo obiettivo, Bernat decide persino di lasciare che Arnau venga considerato come un figlio adottivo dai Puig. Anche se il ragazzo scoprirà presto che la sua è una famiglia molto diversa da quella adottiva.

EPISODIO 2, “FRATELLI” – Tre anni dopo gli ultimi eventi, Bernat ha ottenuto la cittadinanza e continua a lavorare per il cognato. Sa però che qualcosa cambierà molto presto. Intanto, Arnau conosce Joan e si imbattono nella Nostra Signora del Mare, una chiesa in costruzione. I due finiscono per fare amicizia con padre Albert, alcuni muratori e i lavoratori che trasportano le pietre per costruire la struttura. Joan tuttavia informerà Arnau che la guerra ha ormai raggiunto Barcelona, mentre entrambi decidono di non sottostare più alle imposizioni dei Puig.



© RIPRODUZIONE RISERVATA