La cattedrale del mare/ Anticipazioni 2 giugno: Arnau e Mar, un amore impossibile

LA CATTEDRALE DEL MARE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 2 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi de La cattedrale del mare in prima Tv. Sarano il quinto e il sesto, dal titolo “Non siamo come loro” e “Segreti“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la povertà aumenta e i furti sono all’ordine del giorno. A causa della fame, Bernat (Daniel Grao) decide di rubare del grano destinato ai Puig e il giorno successivo scatena una rivolta per rubare nei depositi. Una volta armato, il gruppo scatena la sua ira contro il palazzo del Vicario, ma i soldati li arrestano. Bernat ed altri uomini vengono impiccati in piazza. Alle famiglie viene impedito di seppellire i corpi, ma Arnau (Aitor Luna) decide di bruciare il cadavere del padre. Dopo aver assistito ad un furto in chiesa, Arnau viene accusato di aver rubato e padre Albert (Tristán Ulloa) lo protegge dalle guardie. Ramon decide di offrire invece al ragazzo il lavoro di bastiaix. Diversi anni dopo, Arnau lavora ancora alla costruzione della Cattedrale e un giorno si innamora di Aledis (Andrea Duro). Fra i due nasce presto un forte interesse, ma il padre della ragazza scopre tutto e allontana Arnau. Nonostante questo, i due diventano amanti e Arnau arriva persino a chiedere la sua mano. Il padre però non lo ritiene in grado di sostenere una famiglia e annuncia che la ragazza è già promessa in sposa al suo maestro, un uomo più anziano.

Nella scorsa puntata de La cattedrale del mare anche Arnau viene convinto a sposare Maria (Ariadna Castellano), appena 15enne. Joanet (Pablo Derqui) rivela al fratello di essere sul punto di partire per Bologna per completare gli studi. Più tardi, Arnau decide di andare per mare a causa della guerra in arrivo e di lottare al fianco degli uomini del re. Aledis viene lasciata al suo destino e il padre decide di rinchiuderla in una cassa perchè incinta di Arnau. Per evitare il processo, la ragazza inganna la sorella e fugge, ma finisce nelle mani di uno zotico che abusa di lei. Intanto, Arnau fatica ad integrarsi fra gli altri soldati e si limita ad osservare. Scopre così che uno degli ufficiali è il consigliere di Puig. Aledis invece viene trovata dalla madre di Arnau, che riesce così a trovarlo. La donna però reagisce male quando scopre che la ragazza non è sua moglie. Nel passato, Francesca viene abusato da molti uomini e poi scopre che il figlio è stato portato via da Bernat. Nel presente, Francesca (Nathalie Poza) decide di mentire ad Aledis e le comunica che Arnau è morto. Cinque anni dopo, Arnau ritorna in città e scopre che la peste ha fatto diverse vittime. Fra cui anche Maria, ormai malata e in fin di vita.

LA CATTEDRALE DEL MARE, ANTICIPAZIONI DEL 2 GIUGNO 2020

Ecco cosa vedremo questa sera nella nuova puntata de La cattedrale del mare secondo le anticipazioni:

EPISODIO 5, “NON SIAMO COME LORO” – Arnau è ancora deciso a combattere a favore degli indifesi. Quando i cristiani se la prendono con i giudei, salva tre bambini e riceve un importante riconoscimento. Il padre di due dei ragazzi infatti gli consente di puntare al commercio come cambista e gli assegna il fedele Sahat, in modo che possa aiutarlo con gli affari. Decide inoltre di adottare la piccola Mar, ma Sahat preme perchè si sposi prima. Scopre poi che i Puig sono caduti in rovina e decide di prelevare tutte le loro proprietà.

EPISODIO 6, “SEGRETI” – La città è sotto attacco e ancora una volta Arnau decide di combattere per il re. Il successo gli permette di ottenere il favore del regnante e il titolo di barone, ma viene anche obbligato a sposare la sua pupilla, Elionor. La donna però inizia a notare che fra Arnau e Mar c’è del tenero e decide di creare un piano per allontanarli. Convince Joanet a tornare dal fratello e poi fa abusare la ragazza. Poi chiede ad un avvocato informazioni sull’eredità che potrebbe avere alla morte di Arnau.



