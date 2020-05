La Cattedrale del Mare/ Anticipazioni 26 maggio: Bernat muore, Arnau trova l’amore?

Pubblicità

LA CATTEDRALE DEL MARE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 26 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi de La Cattedrale del Mare in prima visione. Saranno il terzo e il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Bernat (Daniel Grao) e il padre vivono in povertà: il secondo si sente in colpa per aver dato tutta la dote alla figlia e aver impedito al figlio di sposarsi. Poco dopo, l’anziano muore e a Bernat viene proposta in moglie Francesca (Ana Labordeta), l’unica in grado di assicurargli aiuto per le terre e una prole. Il giorno delle nozze, il signore feudale interrompe la cerimonia e pretende che sia Francesca a servirlo. Ottiene anche il diritto di giacere con lei per la prima notte. Poi Bernat viene frustato per essersi opposto al volere del suo signore, che pretende che faccia altrettanto dopo di lui. Mesi dopo, Francesca dà alla luce un bambino con una voglia: Arnau è senza dubbio il figlio di Bernat. Il feudatario però rapisce sia il bambino che Francesca: la donna viene violentata dai soldati e Bernat decide di riprendersi il neonato e di fuggire. Prima però uccide un uomo che ha cercato di fermarlo. Trova ospitalità dalla sorella, appena sposata al ricco Grau Puig (Ginés García Millán) e inizia a servirlo. La situazione però non cambia e Bernat e il figlio, sempre più grande, vengono obbligati ad assistere alle brutalità del posto.

Nella fiction La Cattedrale del Mare Puig è sempre più furioso: dopo aver frustrato la schiava per la morte del figlio, decide che Bernat è un pericolo per tutti loro. Puig lo obbliga a lavorare per lui e in cambio Bernat chiede che il figlio diventi apprendista. Intanto, Arnau fa la conoscenza di Joanet (Álvaro Villaespesa), un bambino povero che il padre non vuole più con sè: la madre invece è rinchiusa da tempo. Arnau decide di portarlo a casa e il bambino viene adottatod a Bernat. Guiamona (Nora Navas) invece è inconsolabile: la morte del figlio la obbliga a letto, anche se non era il suo unico erede. La donna muore tempo dopo a causa del grande dolore e Bernat comprende di non essere più protetto agli occhi di Puig. Tempo dopo, Grau prende un’altra moglie e continua a nascondere Bernat ed il figlio, anche se la moglie scopre tutto e rischia di mettere in pericolo la loro sicurezza. Nel frattempo, Joanet scopre che la madre è morta. Non appena riesce a mettere da parte i soldi necessari, Bernat inizia a pensare di poter trasferirsi a Barcellona. La Baronessa però si oppone e fa in modo che i due non possano lasciare il castello. Convince inoltre a Puig di togliere il lavoro a Bernat, lasciandolo così più povero di prima. Convinto di non poter fare altrimenti, Arnau decide di chiedere scusa a tutti i Pruig per evitare che il padre soffra ancora.

LA CATTEDRALE DEL MARE ANTICIPAZIONI DEL 26 MAGGIO 2020

Cosa succederà nella seconda puntata de La Cattedrale del Mare in onda oggi? Scopriamo le anticipazioni

EPISODIO 3 – I poveri decidono di ribellarsi ai nobili, a causa della troppa fame. Bernat prende parte alla rivolta per l’assalto al castello. I soldati però intervengono e l’uomo viene arrestato. Il vicario lo condanna a morte per impiccagione e Arnau e Joanet rimangono definitivamente soli. Diversi anni dopo, Arnau si innamora perdutamente di Aledis, una ragazza che sembra potergli dare quell’amore che cerca.

EPISODIO 4 – Arnau e Aledis continuano a coltivare il loro amore in segreto. La ragazza è stata obbligata a sposare un altro uomo, ma non ha mai lasciato l’ex servo della gleba. Lo convince poi a lasciare tutto e cercare fortuna altrove, senza attenderla. A malincuore, Arnau decide di interrompere il rapporto con Aledis e lavorare con i costruttori per realizzare un ponte. La ragazza però pensa che non la ami più e gli propone di fuggire insieme.



