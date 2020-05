La Cattedrale del Mare/ Replica prime due puntate: Fuggitivi, Fratelli

Pubblicità

In attesa delle nuove puntate de La Cattedrale del Mare, che andranno in onda martedì in prima tv, Canale 5 decide di mandare in replica di domenica pomeriggio i primi due episodi. La serie televisiva spagnola, tratta dal romanzo di Ildefonso Falconess, fu distribuita originariamente in Italia da Netflix nel 2018, ora però ha raggiunto anche la prima serata trovando spazio su Mediaset. I primi episodi portano il titolo di Fuggitivi e Fratelli e hanno raccolto rispettivamente il 22.8% e il 19% dello share con quasi quattro milioni di telespettatori a seguirli. La trama ci riporta indietro alla Barcellona del XIV secolo dove arriva Arnau Estanyol, interpretato dal bravo Aitor Luna, un servo che è fuggito dai soprusi dei suoi signori feudali insieme al padre.

La Cattedrale del mare, Fuggitivi e Fratelli: i commenti del web

Come ha riposto il web alla messa in onda in prima tv de La Cattedrale del mare con gli episodi Fuggitivi e Fratelli? Di sicuro la scelta di Mediaset di mandarli in onda in replica a così pochi giorni dalla prima volta fa capire che la serie ha delle grandi potenzialità per diventare una di quelle in grado di strappare applausi. Il pubblico è rimasto entusiasmato soprattutto dalle splendide ambientazioni oltre che da un gruppo di attori, per lo più sconosciuti in Italia, che hanno avuto la forza e la possibilità di mettersi in evidenza. Il pubblico avrà la possibilità così di rivederlo sia se ha apprezzato la prima visione sia se ci sarà la possibilità di guardarlo per la prima volta.



