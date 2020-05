La cattedrale del mare, romanzo di Falcones/ Il libro da cui è tratta la serie tv

Pubblicità

La cattedrale del mare debutta oggi su Canale 5, andiamo a vedere più da vicino il romanzo di Ildefonso Falcones che l’ha ispirato. La prima edizione è uscita nel 2006 ad opera di quello che in realtà è un avvocato che esercita nella città di Barcelloan. Si tratta di un romanzo ad ambientazione storica e tra origine da un personaggio centrale forte per raccontare la società catalana del XIV secolo. Nonostante sia quasi un inno all’orgoglio catalano il romanzo è stato scritto completamente in spagnolo castigliano. La serie televisiva che vedremo da stasera su Canale 5 è stata prodotta da Antena 3 dove l’abbiamo vista su Antena 3. Prima di arrivare in chiaro su Mediaset questa ha avuto un discreto successo su Netflix dove è andata in scena per la prima volta in italiano.

La cattedrale del mare, romanzo di Falcones: autore e curosità sul libro

L’autore del romanzo La Cattedrale del mare è appunto Ildefonso Falcones. Questi è nato a Barcellona nel 1958, ha dunque oggi 62 anni. All’università ha studiato giurisprudenza, specializzandosi in diritto civile ed esercita ormai da anni a Barcellona. Il suo romanzo ha riscosso però a sorpresa un grandissimo successo tanto vendere per la Editorial Grijalbo ben 250mila copie in due mesi. Dopo alcuni mesi è approdato anche in diversi paesi del mondo. L’artista ha vinto con questo nel 2007 il Premio Letterario Giovanni Boccaccio in Italia. Il grande successo gli ha permesso così di alternare al suo lavoro di giurista quello dello scrittore pubblicando altri quattro libri: La mano di Fatima; La regina scalza; Gli eredi della terra e Il pittore di anime. In Italia i suoi libri sono stati tutti quanti editi da Longanesi.



