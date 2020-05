La Cattedrale del Mare, seconda puntata/ Anticipazioni 26 maggio: la morte di Bernat

Pubblicità

La cattedrale del mare, anticipazioni della seconda puntata in onda martedì 26 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nella prima puntata dal titolo “Servi della gleba” abbiamo assistito all’incontro tra Bernat e Francesca e la nascita del piccolo Arnau nato da una notte di “violenza” tra il conte del luogo e la donna. Nonostante ciò il bambino assomiglia in tutto a Bernat e la cosa fa arrabbiare il conte del luogo che reclama il figlio. Bernat venuto a conoscenza della cosa decide nel cuore della notte di scappare e di raggiungere la sorella a Barcellona dove ricomincia una nuova vita con il figlio. Nella seconda puntata della serie fantasy ispirata all’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones ci sarà un vero e proprio salto temporale, visto che vedremo Arnau cresciuto. Il terzo e quarto episodio rispettivamente “Desiderio” e “Pentirsi” vedono Arnau Estanyol cresciuto, ma ancora scosso dalla morte del padre Bernat. Il ragazzo, infatti, si unirà alla confraternita dei Bastaixos e con Joan si ribellerà contro i soprusi della nobiltà.

La cattedrale del mare, cast

Durante la seconda puntata de La cattedrale del mare, vedremo Arnau Estanyol e Joan trovare accoglienza presso una famiglia benestante. Proprio all’interno di questa famiglia scoppia la passione tra Arnau e Adelis Segura, nonostante il padre sia contrario. La ragazza, infatti, è già promessa sposa di un ricco amico di famiglia e questo metterà a dura prova il loro amore. Alla fine la ragazza sarà costretta a sposare il nobile, mentre Arnau si sposerà con Maria con cui ha un rapporto di profonda amicizia. Arnau, infatti, in cuor suo continuerà per sempre ad amare Adelis. Intanto il protagonista si ritrova a dover partire in guerra contro Maiorca; il suo coraggio e determinazione lo porteranno ad essere nominato scudiero dal comandante. Dopo cinque anni di guerra, Arnau fa ritorno a Barcellona dove troverà uno scenario davvero tragico: la peste ha stravolto la città decimando la confraternita e uccidendo anche la moglie maria. Adelis, invece, si metterà in fuga per ricongiungersi con il suo amato e durante il suo cammino incontrerà Francesca, la mamma di Arnau. Nel cast della serie ritroviamo: Aitor Luna, Daniel Grao, Pablo Derqui, Michelle Jenner, Andrea Duro, Nathalie Poza e tanti altri.



