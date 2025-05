Tutti la chiamano Isola Verde ed è un vero gioiello italiano. Un’oasi di relax dove natura, mare e benessere si incontrano.

Per chi è alla ricerca di una vacanza che sappia conuigare relax e immersione nella natura, lontano dal caos delle città e dallo stress quotidiano, quella che tutti chiamano da sempre “l’Isola Verde” può essere una scelta particolarmente azzeccata.

Chiamata in questo modo per via della sua ricca vegetazione e delle rocce di tufo che la caratterizzano, quest’isola è ben più di una località balneare. Si tratta di un vero è proprio santuario del benessere, ideale per chi vuole prendersi una pausa dallo stressante tran tran quotidiano e riscoprire una terra dove il tempo sembra essersi fermato. Ma dove si trova esattamente quest’isola?

L’Isola Verde, la bellezza senza tempo di Ischia

Come forse avete già capito, stiamo parlando della bellissima isola di Ischia, facilmente raggiungibile dai principali porti campani (Napoli, Pozzuoli, Sorrento). Ischia accoglie ogni anno migliaia di turisti desiderosi di godere delle sue impareggiabili bellezze naturali e delle sue acque termali ormai ben note in tutto il mondo.

Il parchi termali di Ischia, sparsi su tutta l’isola e immersi nel verde, sono una delle attrazioni principali. Uno dei più suggestivi è senza dubbio il Parco termale Castiglione, un’oasi di pace avvolta da piante mediterranee dove l’accesso avviene tramite una panoramica funicolare.

Al suo interno si trovano piscine le cui temperature variano dai 30 aai 40 gradi e perciò ideali per trattamenti rilassanti e curativi. Oltre alle vasche, non mancano centri benessere e paesaggi mozzafiato. Nonché una spiaggia privata dove chiudere la giornata con un tuffo guardando il tramonto. L’ingresso giornaliero, a partire da 28 euro, garantisce accesso a tutte le strutture con la possibilità di soggiornare negli alloggi a quattro stelle all’interno del parco.

Ma il vero gigante del termalismo ischitanosono i Giardini Poseidon, il complesso più grande dell’isola. Situato nella spettacolare Baia di Citara, questo parco termale offre 20 piscine di cui alcune con acqua marina, un percorso kneipp per la circolazione, grotte di vapore e un centro estetico tra i più rinomati. Le tariffe oscillano tra i 33 e i 35 euro ma l’esperienza è impagabile.

La Baia di Sorgeto e il Castello Aragonese

Chi preferisce un’esperienza più autentica e completamente gratuita non può perdersi la Baia di Sorgeto. Questo piccolo angolo nascosto è una vera meraviglia della natura: le acque calde termali sgorgani direttamente tra le rocce creando piscine naturali dove è possibile immersi a prescindere dalla stagione.

Si può accedere a piedi, scendendo una scalinata, o via mare. Oltre al bagno caldo, le rocce tufacee offrono anche un’opportunità per un trattamento beauty totalmente naturale; fanghi e vapori, infatti, aiutano a depurare la pelle e a distendere la mente.

Basta poi spostarsi di pochi chilometri per scoprire il Castello Aragonese, simbolo dell’isola, oppure perdersi tra le viuzze del Borgo Sant’Angelo, una vera perla incastonata tra mare e collina. L’isola è attraversata da sentieri escursionistici che offrono panorami davvero mozzafiato, mentre i vigneti terrazzati raccontano la storia agricola di un luogo che vive in simbiosi con la terra.

Quando andare a Ischia

Ischia è visitabile tutto l’anno, ma per evitare grandi folle e godersi un clima più piacevole i mesi clou sono maggio, giugno e settembre. L’ideale è dedicare almeno 3 o 4 giorni all’esplorazione dell’isola, anche se non mancano soluzioni per chi desidera una toccata e fuga.

Per chi ha più tempo, è consigliable una deviazione a Procida, la coloratissima isola vicina, magari partecipando a uno dei tour organizzati con partenza a Sorrento.